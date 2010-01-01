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    Н’Жи: «У «Зенита» сейчас нет карт в рукаве, если «Лион» хочет в плей-офф»

    Нападающий «Динамо» Клинтон Н`Жи поддержал «Лион» в борьбе с «Зенитом» за выход из группы ЛЧ перед очным матчем с клубом из Санкт-Петербурга.

    «Футболисты «Лиона» играют в Лиге чемпионов и выступают там весьма неплохо. Видел, что недавно «Зенит» выиграл у них. Мы знаем, с чем можем столкнуться в игре против этой команды, но полны решимости и надеемся добыть очки. Будем выкладываться, покажем максимальную отдачу – это самое главное.

    «Думаю, у «Зенита» сейчас нет карт в рукаве. Если «Лион» хочет преодолеть групповой этап, это зависит только от него. Я выступал за этот клуб и до сих пор поддерживаю его. И желаю команде удачи в Лиге чемпионов», – сказал футболист.

    • Клинтон выступал за «Лион» с 2011 по 2015 год.
    • Матч «Зенит» – «Динамо» состоится в пятницу, 6 декабря.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +918

      Давид59 6 минут назад

      Карты в рукаве? Намёк на нечестную игру. И этот туда же! Прозомбирован Васей или ему подобными!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +725

      SPbZenit12 48 минут назад

      Это зависит от Лейпцига и Зенита. Я не думаю, что Лейпциг хочет со 2 места выходить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1803

      Борат 49 минут назад

      что позволяет себе этот нигер?
      надеюсь вся его позорная мусарня вновь отправится в пердив гонять дерби с торпедой.
      гы-гы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3345

      RotBerg 1 час назад

      Он знает, что мусора позор России?

      3
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