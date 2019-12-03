Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Н’Жи: «У «Зенита» сейчас нет карт в рукаве, если «Лион» хочет в плей-офф»

Н’Жи: «У «Зенита» сейчас нет карт в рукаве, если «Лион» хочет в плей-офф»

3 декабря 2019, 08:47
11

Нападающий «Динамо» Клинтон Н`Жи поддержал «Лион» в борьбе с «Зенитом» за выход из группы ЛЧ перед очным матчем с клубом из Санкт-Петербурга.

«Футболисты «Лиона» играют в Лиге чемпионов и выступают там весьма неплохо. Видел, что недавно «Зенит» выиграл у них. Мы знаем, с чем можем столкнуться в игре против этой команды, но полны решимости и надеемся добыть очки. Будем выкладываться, покажем максимальную отдачу – это самое главное.

«Думаю, у «Зенита» сейчас нет карт в рукаве. Если «Лион» хочет преодолеть групповой этап, это зависит только от него. Я выступал за этот клуб и до сих пор поддерживаю его. И желаю команде удачи в Лиге чемпионов», – сказал футболист.

  • Клинтон выступал за «Лион» с 2011 по 2015 год.
  • Матч «Зенит» – «Динамо» состоится в пятницу, 6 декабря.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Н'Жи Клинтон
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RotBerg
1575354197
Он знает, что мусора позор России?
Ответить
SPbZenit12
1575356744
Это зависит от Лейпцига и Зенита. Я не думаю, что Лейпциг хочет со 2 места выходить.
Ответить
Давид59
1575359252
Карты в рукаве? Намёк на нечестную игру. И этот туда же! Прозомбирован Васей или ему подобными!
Ответить
Серж 69
1575361412
Что он несёт?Карты какие-то...,ловок,поди в них,знакомая тема для него,шулерство картах с игрой в футбол совмещает,хитрозадая бестия,отсюда и познания такие...Забивай больше,чучело,в футбол играй,не отвлекайся на ерунду.У Зенита нет карт в рукаве,но если есть кое-что в штанах,желательно стальное,он пройдёт куда ему надо,и это не зависит от твоего жалкого мнения.
Ответить
paracetamol
1575367434
Напердюхают вам питерские.
Ответить
Вальдемар IV
1575371054
все карты зинаиды работают только на территории рашки, это как карты мир
Ответить
portero
1575381815
Лион с немцами пускай тягается, Зениту надо с портухезами не обделаться.
Ответить
Суворов_лучший
1575388360
Кого же заинтересовало твое мнение то?
Ответить
zigbert
1575399301
Борьба за выход из группы будет упорной. Тут надо проявлять характер и волю.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+