Н’Жи: «У «Зенита» сейчас нет карт в рукаве, если «Лион» хочет в плей-офф»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н`Жи поддержал «Лион» в борьбе с «Зенитом» за выход из группы ЛЧ перед очным матчем с клубом из Санкт-Петербурга.

«Футболисты «Лиона» играют в Лиге чемпионов и выступают там весьма неплохо. Видел, что недавно «Зенит» выиграл у них. Мы знаем, с чем можем столкнуться в игре против этой команды, но полны решимости и надеемся добыть очки. Будем выкладываться, покажем максимальную отдачу – это самое главное.

«Думаю, у «Зенита» сейчас нет карт в рукаве. Если «Лион» хочет преодолеть групповой этап, это зависит только от него. Я выступал за этот клуб и до сих пор поддерживаю его. И желаю команде удачи в Лиге чемпионов», – сказал футболист.