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«Наполи»: Анчелотти закроет игроков на базе на четыре дня

2 декабря 2019, 16:23
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти решил, что футболисты команды со среды по субботу будут находиться на базе и готовиться к матчу Серии А с «Удинезе», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

В ноябре La Gazzetta dello Sport сообщала, что у Анчелотти конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

  • По итогам 14 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
  • Безвыигрышная серия неаполитанцев насчитывает уже восемь матчей.

Анчелотти: «Кризис в «Наполи» сильно затянулся, это ненормально»


Источник: Официальный сайт «Наполи»
Италия. Серия А Наполи Удинезе Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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Бухбух
1575295080
Анчелотти потерял контроль над Наполи. Пора на выход.
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Decorhome
1575361998
И Саламыча на пару дней в эту базу
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