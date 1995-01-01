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    «Наполи»: Анчелотти закроет игроков на базе на четыре дня

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти решил, что футболисты команды со среды по субботу будут находиться на базе и готовиться к матчу Серии А с «Удинезе», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

    В ноябре La Gazzetta dello Sport сообщала, что у Анчелотти конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

    • По итогам 14 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
    • Безвыигрышная серия неаполитанцев насчитывает уже восемь матчей.

    Анчелотти: «Кризис в «Наполи» сильно затянулся, это ненормально»


    Источник: Официальный сайт «Наполи»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1529

      Бухбух 56 минут назад

      Анчелотти потерял контроль над Наполи. Пора на выход.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8529

      KLIM777 1 час назад

      можно ставить против наполи

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