«Наполи»: Анчелотти закроет игроков на базе на четыре дня

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти решил, что футболисты команды со среды по субботу будут находиться на базе и готовиться к матчу Серии А с «Удинезе», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

В ноябре La Gazzetta dello Sport сообщала, что у Анчелотти конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

По итогам 14 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Безвыигрышная серия неаполитанцев насчитывает уже восемь матчей.

Анчелотти: «Кризис в «Наполи» сильно затянулся, это ненормально»



