Анчелотти: «Кризис в «Наполи» сильно затянулся, это ненормально»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти порассуждал о проблемах своей команды.

«Нам нужно собраться и обсудить, почему кризис продолжается. Он уже сильно затянулся, это ненормально. Обычно ответственность на себя берет тренер. Поэтому я поговорю с футболистами и спрошу, что, по их мнению, не работает. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему вместе.

Я уверен в составе, но результатов все нет. Постараюсь найти решение вместе с командой, а если она мне не поможет, то сделаю это сам», – сказал Анчелотти.