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  • Анчелотти: «Кризис в «Наполи» сильно затянулся, это ненормально»

Анчелотти: «Кризис в «Наполи» сильно затянулся, это ненормально»

2 декабря 2019, 10:37
3

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти порассуждал о проблемах своей команды.

«Нам нужно собраться и обсудить, почему кризис продолжается. Он уже сильно затянулся, это ненормально. Обычно ответственность на себя берет тренер. Поэтому я поговорю с футболистами и спрошу, что, по их мнению, не работает. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему вместе.

Я уверен в составе, но результатов все нет. Постараюсь найти решение вместе с командой, а если она мне не поможет, то сделаю это сам», – сказал Анчелотти.

  • По итогам 14 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
  • Безвыигрышная серия неаполитанцев насчитывает уже восемь матчей.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Анчелотти Карло
Комментарии (3)
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Decorhome
1575274029
Хорошая команда
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Skull_Boy
1575275234
Проблема в тебе, ты убогий тренер, а дальше карма вернулась бумерангом за то, что ты старый осел слил Гамшика и засунь свою старперскую схема 4-4-2 себе в зад
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Dizayner
1575277078
папа карло может все же проблема в тебе? твои устаревшие методы и тактика уже давно не работают, после реала ничего нет нормального, значит проблема в тренере, игроки и состав тут совсем ни при чем
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