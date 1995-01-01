Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Анчелотти: «Кризис в «Наполи» сильно затянулся, это ненормально»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти порассуждал о проблемах своей команды.

    «Нам нужно собраться и обсудить, почему кризис продолжается. Он уже сильно затянулся, это ненормально. Обычно ответственность на себя берет тренер. Поэтому я поговорю с футболистами и спрошу, что, по их мнению, не работает. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему вместе.

    Я уверен в составе, но результатов все нет. Постараюсь найти решение вместе с командой, а если она мне не поможет, то сделаю это сам», – сказал Анчелотти.

    • По итогам 14 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
    • Безвыигрышная серия неаполитанцев насчитывает уже восемь матчей.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7661

      Skull_Boy 8 минут назад

      Проблема в тебе, ты убогий тренер, а дальше карма вернулась бумерангом за то, что ты старый осел слил Гамшика и засунь свою старперскую схема 4-4-2 себе в зад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Decorhome 28 минут назад

      Хорошая команда

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74682
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru