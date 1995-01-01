Анчелотти: «Кризис в «Наполи» сильно затянулся, это ненормально»

Проблема в тебе, ты убогий тренер, а дальше карма вернулась бумерангом за то, что ты старый осел слил Гамшика и засунь свою старперскую схема 4-4-2 себе в зад
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти порассуждал о проблемах своей команды.
«Нам нужно собраться и обсудить, почему кризис продолжается. Он уже сильно затянулся, это ненормально. Обычно ответственность на себя берет тренер. Поэтому я поговорю с футболистами и спрошу, что, по их мнению, не работает. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему вместе.
Я уверен в составе, но результатов все нет. Постараюсь найти решение вместе с командой, а если она мне не поможет, то сделаю это сам», – сказал Анчелотти.
- По итогам 14 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
- Безвыигрышная серия неаполитанцев насчитывает уже восемь матчей.