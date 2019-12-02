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    Быстров – о фанатах «Спартака»: «Просто так никого не забирают. Не нравится – есть Европа, там и гей-парады можно проводить»

    Бывший футболист Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с задержаниями фанатов «Спартака» в Петербурге и высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Это его дело, но, может, это было сказано с юмором или в шутку, не думаю, что это было серьезно. Что касается задержаний болельщиков, то просто так никого не забирают. Я также с людьми смотрел футбол, и никто никого просто так не забирал.

    Болельщики шли в шарфах «Спартака» и спокойно сидели на центральных трибунах, и никаких конфликтов не было. Если кого-то там задержали, то не надо кричать массово, что всех сажают, убивают. Фанатский сектор «Спартака» был полностью заполнен. Если каких-то единиц задерживают, значит, они этого заслуживают.

    Не подогревайте интерес к этим задержаниям, кого там задерживали? Постоянно у нас в стране кого-то задерживают, что кричать об этом? Если полицейского матом оскорбить, то, наверное, он закроет тебя.

    Где задерживали? Где проходит какая-то акция? Просто так там никто не стоит, я вот там, например, не буду стоять. Бабушки и дедушки тоже не будут там стоять. Я в Москве гулял, где задерживали людей, но меня никто не забирал. Я стороной шел и не заходил туда. Закон же выпустили, который гласит, что нельзя собираться массово.

    И что теперь делать? А если оставить это все безнаказанным, то как это все потом контролировать? Кому не нравится, вон, Европа есть, там все можно, и гей-парады там можно проводить, [Алексея] Панина заберите только с собой», – сказал Быстров.

    • По информации издания «Фонтанка», перед матчем «Зенит» – «Спартак» (1:0) правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
    • Фанаты красно-белых оскорбляли Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд – с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:1).

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии38
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      Рейтинг: +12831

      bset 5 минут назад

      Красава, Володя. Всех по лагерям распихать. За митинги всех посадить, за репост срок, за покемонов срок, за критику власти пожизненно вообще надо. А то что это, вы как в Европе хотите?? А может быть, как на Украине??

      0
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      Рейтинг: +619

      zenitforever2015 10 минут назад

      Вовка жжёт !

      1
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      Рейтинг: +1166

      mamba9090909 15 минут назад

      Правильно сказал. Нужно вести себя по человечески, а не как свиньи.

      1
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      Рейтинг: +3906

      nik55 20 минут назад

      Быстров молчи---будешь казаться умнее

      0
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      Рейтинг: +7675

      Skull_Boy 28 минут назад

      Прежде чем давать интервью пусть хоть для начала разговаривать научиться, тоже мне мегаспортсмен и не единственный, кто жопу ослабил и пошел на поклон к Миллеру, если клоун, как и чипсоед, ни на что не способен и пора уже клубам объединяться и нахрен выгнать это питерское дерьмо со своими моромойками, Оренбург и Сочи, из чемпионата

      3
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      Рейтинг: +7958

      ufos73 > Skull_Boy 18 минут назад

      Да выдавать сразу золото, а игры бойкотировать!

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      Рейтинг: +1166

      mamba9090909 > Skull_Boy 16 минут назад

      Сам то ты разговаривать когда научишься, прежде чем от других требовать?

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      Рейтинг: +823

      Из Твери Леха 29 минут назад

      Алексей Панин болельщик Спартака?

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      Рейтинг: +7675

      Skull_Boy > Из Твери Леха 27 минут назад

      Панини за такие словечки идиота спокойно может в суд подать и нехило срубить деньжат

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      Рейтинг: +15036

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      После этих слов - ты не нравишься! Очень не нравишься! *****

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      Рейтинг: -131

      Elektronua 29 минут назад

      Рашка-какашка, что ещё сказать...
      Выходит ,что ВСЕХ футбольных болельщиков p.i.d.a.r.a.m.i назвал.

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      Рейтинг: +228

      hofman 36 минут назад

      как это по-нашему чествовать за былые заслуги. с какого хрена Быстров комментатор. двух слов связать не может. запомнить что говорил раньше тем более.в штатах бывшие игроки, если балбесы разоряются за пару годов, и на кассе работают. у нас же до конца жизни будут награждать. Роднина Валуейв все гимнастки и т.д. накипело))

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      Рейтинг: +606

      OBOLEV 45 минут назад

      Почему то высказывания Быстрова лично у меня всегда вызывают изжогу. Не когда не болел за Зенит или Спартак чтобы меня можно было обвинить в предвзятости, но могу сказать одно . Сразу видно что человек не особо умный) НА пару с Тарасовым и подобными живет в своем какой то параллельном мире. Еще и геей приплел) Путь долбятся сколько хотят главное чтобы не на улице при детях, а так пожалуйста)

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