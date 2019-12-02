Быстров – о фанатах «Спартака»: «Просто так никого не забирают. Не нравится – есть Европа, там и гей-парады можно проводить»

Бывший футболист Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с задержаниями фанатов «Спартака» в Петербурге и высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это его дело, но, может, это было сказано с юмором или в шутку, не думаю, что это было серьезно. Что касается задержаний болельщиков, то просто так никого не забирают. Я также с людьми смотрел футбол, и никто никого просто так не забирал.

Болельщики шли в шарфах «Спартака» и спокойно сидели на центральных трибунах, и никаких конфликтов не было. Если кого-то там задержали, то не надо кричать массово, что всех сажают, убивают. Фанатский сектор «Спартака» был полностью заполнен. Если каких-то единиц задерживают, значит, они этого заслуживают.

Не подогревайте интерес к этим задержаниям, кого там задерживали? Постоянно у нас в стране кого-то задерживают, что кричать об этом? Если полицейского матом оскорбить, то, наверное, он закроет тебя.

Где задерживали? Где проходит какая-то акция? Просто так там никто не стоит, я вот там, например, не буду стоять. Бабушки и дедушки тоже не будут там стоять. Я в Москве гулял, где задерживали людей, но меня никто не забирал. Я стороной шел и не заходил туда. Закон же выпустили, который гласит, что нельзя собираться массово.

И что теперь делать? А если оставить это все безнаказанным, то как это все потом контролировать? Кому не нравится, вон, Европа есть, там все можно, и гей-парады там можно проводить, [Алексея] Панина заберите только с собой», – сказал Быстров.

По информации издания «Фонтанка», перед матчем «Зенит» – «Спартак» (1:0) правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

Фанаты красно-белых оскорбляли Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд – с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:1).

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»