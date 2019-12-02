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  • Быстров – о фанатах «Спартака»: «Просто так никого не забирают. Не нравится – есть Европа, там и гей-парады можно проводить»

Быстров – о фанатах «Спартака»: «Просто так никого не забирают. Не нравится – есть Европа, там и гей-парады можно проводить»

2 декабря 2019, 14:19
61

Бывший футболист Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с задержаниями фанатов «Спартака» в Петербурге и высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это его дело, но, может, это было сказано с юмором или в шутку, не думаю, что это было серьезно. Что касается задержаний болельщиков, то просто так никого не забирают. Я также с людьми смотрел футбол, и никто никого просто так не забирал.

Болельщики шли в шарфах «Спартака» и спокойно сидели на центральных трибунах, и никаких конфликтов не было. Если кого-то там задержали, то не надо кричать массово, что всех сажают, убивают. Фанатский сектор «Спартака» был полностью заполнен. Если каких-то единиц задерживают, значит, они этого заслуживают.

Не подогревайте интерес к этим задержаниям, кого там задерживали? Постоянно у нас в стране кого-то задерживают, что кричать об этом? Если полицейского матом оскорбить, то, наверное, он закроет тебя.

Где задерживали? Где проходит какая-то акция? Просто так там никто не стоит, я вот там, например, не буду стоять. Бабушки и дедушки тоже не будут там стоять. Я в Москве гулял, где задерживали людей, но меня никто не забирал. Я стороной шел и не заходил туда. Закон же выпустили, который гласит, что нельзя собираться массово.

И что теперь делать? А если оставить это все безнаказанным, то как это все потом контролировать? Кому не нравится, вон, Европа есть, там все можно, и гей-парады там можно проводить, [Алексея] Панина заберите только с собой», – сказал Быстров.

  • По информации издания «Фонтанка», перед матчем «Зенит» – «Спартак» (1:0) правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
  • Фанаты красно-белых оскорбляли Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд – с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:1).

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир Дзюба Артем
Комментарии (61)
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Серж 69
1575286292
Ну тебе ли,Быстров про гомиков говорить?Ты то ведь сам у клуба для ********** отирался,да и по роже там схлопотал,от клубного завсегдатая,самому не стыдно,чмошник?
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Старикан
1575287373
Такую ахинею наговорил, м.удила!
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ЮНик
1575287736
Вот уж живое подтверждение поговорки про трех сыновей, из которых двое умных, а третий футболист.
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OBOLEV
1575288448
Почему то высказывания Быстрова лично у меня всегда вызывают изжогу. Не когда не болел за Зенит или Спартак чтобы меня можно было обвинить в предвзятости, но могу сказать одно . Сразу видно что человек не особо умный) НА пару с Тарасовым и подобными живет в своем какой то параллельном мире. Еще и геей приплел) Путь долбятся сколько хотят главное чтобы не на улице при детях, а так пожалуйста)
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Skull_Boy
1575289460
Прежде чем давать интервью пусть хоть для начала разговаривать научиться, тоже мне мегаспортсмен и не единственный, кто жопу ослабил и пошел на поклон к Миллеру, если клоун, как и чипсоед, ни на что не способен и пора уже клубам объединяться и нахрен выгнать это питерское дерьмо со своими моромойками, Оренбург и Сочи, из чемпионата
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nik55
1575289926
Быстров молчи---будешь казаться умнее
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mamba9090909
1575290209
Правильно сказал. Нужно вести себя по человечески, а не как свиньи.
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bset
1575290798
Красава, Володя. Всех по лагерям распихать. За митинги всех посадить, за репост срок, за покемонов срок, за критику власти пожизненно вообще надо. А то что это, вы как в Европе хотите?? А может быть, как на Украине??
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Jack24
1575291984
вот такие ушлепки как Быстров и заполонили все и везде, особенно на тв.
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moskowcity-petrv
1575293996
Следуя твоей логике, Володенька,в гей клубе,тебя не просто так видели)!видимо ты сам,по европе тоскуешь
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