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  • Генич – об удалении Оздоева: «А чего это никто не кричит про «Газпром ТВ»?»

Генич – об удалении Оздоева: «А чего это никто не кричит про «Газпром ТВ»?»

1 декабря 2019, 20:23
48

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, второй тайм).

«Ой! А чего это никто не кричит про «Газпром ТВ»? Что показали «на удивление» повтор... Что «Зенит» в таком матче в меньшинстве... Где все-то?» – написал Генич в своем твиттере.

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«Зенит» – «Спартак»: Кутепов забил в свои ворота

«Зенит» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком». С поля удален Оздоев

Источник: твиттер Константина Генича
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Генич Константин
Комментарии (48)
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порт
1575221309
Свинки денег накопили, и судью ими зарядили.
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Полная Канистра
1575221806
генич как баба которую вдули первый раз ОЙ и похоже я залетела
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Dizgen
1575223062
***** газпромовский
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Smekaev
1575223213
Генич, уже то, что вы судейского эксперта поменяли, говорит о многом. А удаление - маленький реверанс за гол сбитым Кутеповым. А сколько фолов Зениту не свистелось? К тому же, сколько ставок было сделано после этого удаления! Спорт в наше время это бизнес, а не честная игра, и надо к этому так же относится, а всякие попки типа Генича говорят то, за что им платят чтобы бизнес крутился в нужную сторону.
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vka1970
1575223288
А что кричать если своё так и так за весь матч взяли.Ракицкий сыграл рукой в штрафной, пеналя нет.Даже комментаторы удивились, что за последние 15 минут свистки только в сторону одной команды.Так что итоговый результат Газпром всё равно удовлетворил.
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mik1954
1575223810
Магомед не попал ему локтем ни по голове ни по шее... И за это карточка ? морковское судейство в действии...
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serhio80
1575224089
Два пенальти не дали, гол с фолом забили, кучу фолов не свистели.... Чего кричать то, все в очередной раз все увидели про питерских ******)
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RotBerg
1575224373
Мясные, четыре очка до зоны стыков. Все помнят, как вы очки в начале чемпа добывали.. про ФНЛ вам пора думать, а ни Генича обстирать. Пенальти 100%))) себе то хоть не врите, Зенит только в ЛЧ отпахал, тайм в большинстве, а вы про судейство ноете. Вы смешны.
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Из Твери Леха
1575225474
А вот интересно, почему на Матч-ТВ несколько раз на матч показывают лицо президента Газпрома? Что этот лизоблюдский жест со стороны режиссеров трансляции может означать? Чего же тогда не показывают по несколько раз глав команий-спонсоров других команд?? Тамбова, Уфы и.т.д.? Про интершум молчу)) Знатно обеззвучили спартаковский сектор, что даже по ТВ слышен был этот звук заглушки.
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житель СПб
1575225946
Коллеги! Уважайте друг друга. Матч ведь был вполне достойный - с обеих сторон. Что касается владельцев клубов: часто смотрю АПЛ - там постоянно во время игры показывают владельцев, и не по одному разу. Так что это нормально. И в общем, я бы тоже не стал удалять Оздоева - это был игровой момент, а не умышленная грубость - Но нет претензий к судье, формальные основания были. Дальше - думаю, что правильно "запикивали" болельщиков, поскольку оскорбления - это правонарушение, на грани преступления. Давайте оставим футбол без этого. А насчет отрыва - вспомните Валерия Карпина, который говорил, что и 10 очков за 10 туров до конца чемпа - это ни о чем. И ЦСКА этот довод доказывал на деле! Так что смотрим дальше, чемп интересный. Удачи и здоровья всем!
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