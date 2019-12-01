Генич – об удалении Оздоева: «А чего это никто не кричит про «Газпром ТВ»?»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, второй тайм).
«Ой! А чего это никто не кричит про «Газпром ТВ»? Что показали «на удивление» повтор... Что «Зенит» в таком матче в меньшинстве... Где все-то?» – написал Генич в своем твиттере.
- Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча.
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Источник: твиттер Константина Генича