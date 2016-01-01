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    Генич – об удалении Оздоева: «А чего это никто не кричит про «Газпром ТВ»?»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0, второй тайм).

    «Ой! А чего это никто не кричит про «Газпром ТВ»? Что показали «на удивление» повтор... Что «Зенит» в таком матче в меньшинстве... Где все-то?» – написал Генич в своем твиттере.

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    «Зенит» – «Спартак»: Кутепов забил в свои ворота

    «Зенит» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком». С поля удален Оздоев

    Источник: твиттер Константина Генича

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +31215

      Полная Канистра 20 минут назад

      генич как баба которую вдули первый раз ОЙ и похоже я залетела

      3
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      Рейтинг: +3649

      порт 28 минут назад

      Свинки денег накопили, и судью ими зарядили.

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