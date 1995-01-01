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    «Зенит» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком». С поля удален Оздоев

    В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле «Спартак» (1:0, второй тайм).

    На 50-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил вторую желтую карточку за удар локтем нападающего соперника Джордана Ларссона. За это хавбек был удален с поля главным арбитром Виталием Мешковым.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии13
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      Рейтинг: +35733

      portero 6 минут назад

      дзюба бревно пас не дал Барриосу

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      Рейтинг: +35733

      portero 20 минут назад

      удивительно не поставил пеналь

      0
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      Рейтинг: +325

      Ссппааррттаакк 22 минуты назад

      У оздоева развод с Ракицким.( поэтому и удаление)..... ( Шутка)...

      0
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      Рейтинг: +1450

      Shaitan. 26 минут назад

      давайте спартачи, откройте рот насчет судейства)

      2
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      Рейтинг: +157

      Dosya85 > Shaitan. 2 минуты назад

      там разве не пенальти? для справки я не спартач

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      Рейтинг: +1450

      Shaitan. > Dosya85 1 минуту назад

      пенальти да, был

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      Рейтинг: +3649

      порт 27 минут назад

      Мешок деньгами зарядили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35733

      portero 28 минут назад

      а пенальти будет в конце если спартак не забьёт?????

      2
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      Рейтинг: +325

      Ссппааррттаакк 32 минуты назад

      Это не красиво.

      0
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      Рейтинг: +35733

      portero 33 минуты назад

      Семак слабак, ссыт менять мертвого Дзюбу

      0
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      Рейтинг: +5563

      BRO_football 33 минуты назад

      Ну что? Судьи по-прежнему подыгрывают только Зениту?

      3
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      Рейтинг: +35733

      portero > BRO_football 31 минуту назад

      смешно слушать уже , могли бы уж пеналь поставить, а тут взял ни за что удалил.
      судейки жгуттт , как всегда.

      2
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      Рейтинг: +991

      Mister_Tomsk 41 минуту назад

      федун в перерыве все свои последние кровные отдал, что бы перекупить судью?))))

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