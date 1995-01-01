«Зенит» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком». С поля удален Оздоев

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» принимает на своем поле «Спартак» (1:0, второй тайм).

На 50-й минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев получил вторую желтую карточку за удар локтем нападающего соперника Джордана Ларссона. За это хавбек был удален с поля главным арбитром Виталием Мешковым.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча.

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