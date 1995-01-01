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    Журналист Алланазаров: «Утром в отеле «Спартака» совершенно неожиданно сработала эвакуация. Совпадение?»

    Корреспондент издания Sport24 Максим Алланазаров рассказал об инциденте, случившемся со «Спартаком» в день матча 18-го тура РПЛ против «Зенита». Команде пришлось эвакуироваться из отеля.

    «Спартак» прилетел в Петербург в субботу и ещe по дороге из аэропорта творилась всякая дичь. Так один из сотрудников постовой службы распорядился автобус ехать по отличному от намеченного маршруту. Красочная встреча команды с пирошоу была загублена.

    Утром в отеле, в котором проживает команда, совершенно неожиданно сработала эвакуация. Совпадения? Не думаю!» – написал Алланазаров.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии20
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      Рейтинг: +435

      Dizgen 3 минуты назад

      Это мрази питерские у власти им все можно-твари

      0
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      Рейтинг: +187

      Hektor 84 24 минуты назад

      Это дзюба

      0
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      Рейтинг: +641

      ZENIT***** 39 минут назад

      Это не совпадение.ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,,,,на всеобщую эвакуацию.

      0
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      Рейтинг: +641

      ZENIT***** > ZENIT***** 36 минут назад

      А так хочется просто насладиться красивой,зрелищной,виеричной игрой!!! А тут всё война да война....Подождём игры.

      0
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      Рейтинг: +1142

      serhio80 39 минут назад

      Бомжары) чего еще ждать от болотных)

      5
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      Рейтинг: +1492

      Ден 781 46 минут назад

      Так Зениту в Москву приходится много ездить, можно сделать так, что заикаться будут

      6
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      Рейтинг: +1783

      baden69 1 час назад

      Этот псевдожурналист, являясь ярым болельщиком Спартака, и не такие домыслы готов написать. От таких "товарищей" только нагнетание вражды между фанами.

      0
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      Рейтинг: +3228

      RotBerg 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Миллер с Дзюбой залезли и дёрнули рычаг))) сектанты опять ищут отмазки, просрут скажут им мешали, выиграют нос задерут, типо вопреки всему)))
      Кругом заговоры) бедный жалкий спартак)

      -5
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      Рейтинг: +10420

      vka1970 > RotBerg 1 час назад

      Ты понимаешь, что ты на дурака со своими текстами смахиваешь ? Ни чего по нормальному у Газпрома не выходит.Даже просто домашний матч провести не могут миллеровские ублюдки.

      7
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      Рейтинг: +3228

      RotBerg > vka1970 35 минут назад

      Дураки это те к таким новостям серьезно относится) ты вроде не подросток судя по нику, и вот скажи как ты себе этот казус представляешь. Вызывает к себе Миллер безопасников и говорит, устройте им кипиш в отеле? Или может Богданыч из дубля попросил кого? ) Ты уровень вообще понимаешь ? Я допускаю, что кто то из фанатов мог начудить, но что бы виной может быть Миллер или причастен клуб... Ты либо наивен либо туп.

      -1
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      Рейтинг: +695

      kolyma999 > RotBerg 8 минут назад

      А если вы просрёте,бомжи,команда без истории и ниоткуда?На луну выть будешь?

      1
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      Рейтинг: +762

      MDAR 1 час назад

      Просто твари. Где спортивный дух, спортивный принцип побеждает сильнейший ??? Сначала надо измором взять соперника, а потом говорить, что мы выиграли по праву. Как же низко пала культурная столица.

      11
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      Рейтинг: +695

      kolyma999 > MDAR 3 минуты назад

      Подожди,у них ещё и вилка в запасе припрятана

      0
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      Рейтинг: +20

      faten 1 час назад

      Ни какого совпадения забыл разве что гер Медведев объявил войну? надо быть готовым!!

      2
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      Рейтинг: +1397

      Бриг 1 час назад

      Интересно. Были ведь здесь какие-то намеки, предупреждения. Такой персонаж на букву Б намекал, что нечто произойдет. Неужели знал?

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