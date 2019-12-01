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  • Журналист Алланазаров: «Утром в отеле «Спартака» совершенно неожиданно сработала эвакуация. Совпадение?»

Журналист Алланазаров: «Утром в отеле «Спартака» совершенно неожиданно сработала эвакуация. Совпадение?»

1 декабря 2019, 16:52
29

Корреспондент издания Sport24 Максим Алланазаров рассказал об инциденте, случившемся со «Спартаком» в день матча 18-го тура РПЛ против «Зенита». Команде пришлось эвакуироваться из отеля.

«Спартак» прилетел в Петербург в субботу и ещe по дороге из аэропорта творилась всякая дичь. Так один из сотрудников постовой службы распорядился автобус ехать по отличному от намеченного маршруту. Красочная встреча команды с пирошоу была загублена.

Утром в отеле, в котором проживает команда, совершенно неожиданно сработала эвакуация. Совпадения? Не думаю!» – написал Алланазаров.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (29)
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faten
1575210515
Ни какого совпадения забыл разве что гер Медведев объявил войну? надо быть готовым!!
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MDAR
1575210738
Просто твари. Где спортивный дух, спортивный принцип побеждает сильнейший ??? Сначала надо измором взять соперника, а потом говорить, что мы выиграли по праву. Как же низко пала культурная столица.
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RotBerg
1575210761
Миллер с Дзюбой залезли и дёрнули рычаг))) сектанты опять ищут отмазки, просрут скажут им мешали, выиграют нос задерут, типо вопреки всему))) Кругом заговоры) бедный жалкий спартак)
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baden69
1575210996
Этот псевдожурналист, являясь ярым болельщиком Спартака, и не такие домыслы готов написать. От таких "товарищей" только нагнетание вражды между фанами.
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Ден 781
1575211978
Так Зениту в Москву приходится много ездить, можно сделать так, что заикаться будут
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serhio80
1575212391
Бомжары) чего еще ждать от болотных)
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Dizgen
1575214518
Это мрази питерские у власти им все можно-твари
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kolyma999
1575215117
Зене надо молится на ЕР,не будет её не будет и этого политпроека.А Спартак при любой власти будет самым популярным клубом России.Вот и вся разница между бомжами и по настоящему народной командой!
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alp
1575215121
ооо дадада )) это заговор!! марковские журналюги в своем репертуаре ))
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Strig
1575215363
"кулюторная, "бл@mь" "зтолица"
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