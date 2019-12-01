Журналист Алланазаров: «Утром в отеле «Спартака» совершенно неожиданно сработала эвакуация. Совпадение?»

Корреспондент издания Sport24 Максим Алланазаров рассказал об инциденте, случившемся со «Спартаком» в день матча 18-го тура РПЛ против «Зенита». Команде пришлось эвакуироваться из отеля.

«Спартак» прилетел в Петербург в субботу и ещe по дороге из аэропорта творилась всякая дичь. Так один из сотрудников постовой службы распорядился автобус ехать по отличному от намеченного маршруту. Красочная встреча команды с пирошоу была загублена.

Утром в отеле, в котором проживает команда, совершенно неожиданно сработала эвакуация. Совпадения? Не думаю!» – написал Алланазаров.