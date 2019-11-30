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    «Тоттенхэм» пригласил 15-летнего болбоя на командный ужин. Мальчик помог лондонцам забить «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов

    15-летний болбой Каллум Хайнс, работавший на матче между «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом» (4:2), был приглашен на командный ужин лондонского клуба.

    Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», Хайнс познакомился со всеми игроками клуба, а также тренерским штабом во главе с Жозе Моуринью, который планировал пригласить мальчика в раздевалку сразу после игры с «Олимпиакосом».

    text

    Публикация от text (@spursofficial)

    • Хайнс начал голевую атаку «Тоттенхэма» при счете 1:2, быстро передав мяч защитнику Сержу Орье.
    • Через несколько секунд мяч оказался в сетке ворот «Олимпиакоса».

    Моуринью: «Хотели пригласить болбоя в раздевалку отпраздновать победу над «Олимпиакосом», но он уже уехал»

    Источник: инстаграм «Тоттенхэма»

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