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  • «Тоттенхэм» пригласил 15-летнего болбоя на командный ужин. Мальчик помог лондонцам забить «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов

«Тоттенхэм» пригласил 15-летнего болбоя на командный ужин. Мальчик помог лондонцам забить «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов

1 декабря 2019, 09:06
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15-летний болбой Каллум Хайнс, работавший на матче между «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом» (4:2), был приглашен на командный ужин лондонского клуба.

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», Хайнс познакомился со всеми игроками клуба, а также тренерским штабом во главе с Жозе Моуринью, который планировал пригласить мальчика в раздевалку сразу после игры с «Олимпиакосом».

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Публикация от text (@spursofficial)

  • Хайнс начал голевую атаку «Тоттенхэма» при счете 1:2, быстро передав мяч защитнику Сержу Орье.
  • Через несколько секунд мяч оказался в сетке ворот «Олимпиакоса».

Моуринью: «Хотели пригласить болбоя в раздевалку отпраздновать победу над «Олимпиакосом», но он уже уехал»

Источник: инстаграм «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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matelot
1575188884
Разогнал атаку)))
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Niko
1575195165
Красавцы!!!
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Proker
1575199554
Наши молодые сначала курить предлагают как минимум....
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