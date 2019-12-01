«Тоттенхэм» пригласил 15-летнего болбоя на командный ужин. Мальчик помог лондонцам забить «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов

15-летний болбой Каллум Хайнс, работавший на матче между «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом» (4:2), был приглашен на командный ужин лондонского клуба.

Как сообщает пресс-служба «Тоттенхэма», Хайнс познакомился со всеми игроками клуба, а также тренерским штабом во главе с Жозе Моуринью, который планировал пригласить мальчика в раздевалку сразу после игры с «Олимпиакосом».

text text text Публикация от text (@spursofficial) 30 Ноя 2019 в 6:44 PST

Хайнс начал голевую атаку «Тоттенхэма» при счете 1:2, быстро передав мяч защитнику Сержу Орье .

. Через несколько секунд мяч оказался в сетке ворот «Олимпиакоса».

Моуринью: «Хотели пригласить болбоя в раздевалку отпраздновать победу над «Олимпиакосом», но он уже уехал»