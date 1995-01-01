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    Лига Европы. «Краснодар» минимально обыграл «Базель», но остался на третьем месте в группе

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома выиграл у «Базеля» со счетом 1:0.

    Единственный гол в игре на 72-й минуте забил Ари, который реализовал пенальти.

    Южане набрали 9 очков и занимают третье место в группе, уступая все тому же «Базелю» (10) и «Хетафе» (9).

    В последнем туре «Краснодару» нужно с любым счетом побеждать испанцев, чтобы выйти в плей-офф турнира.

    Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

    Краснодар (Россия) – Базель (Швейцария) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ари (с пенальти), 72.

    «Краснодар»: Крицюк, Спайич, Рамирес, Мартынович, Петров, Ольссон (Уткин, 73), Вилена, Вандерсон, Газинский (Камболов, 83), Сулейманов (Намли, 57), Ари.

    «Базель»: Омлин, Видмер, Альдерете, Бергстрем, Джемерт, Штокер (Пулулу, 86), Кампо, Окафор (Бюа, 85), Фрай, Риверос, Адеми (Артур, 68).

    Предупреждения: Вандерсон, 52; Газинский, 63; Ари, 73; Рамирес, 75; Мартынович, 90+3 – Фрай, 90+3; Альдерете, 90+6.

    Удаление: Ари, 90+5 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии62
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      Рейтинг: +4412

      3a zenit 5 минут назад

      а толку от этой победы,что кони что быки насосали в группе так что ни каких шансов реальных на выход.

      0
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      Рейтинг: +876

      solodealer 10 минут назад

      Краснодар, Краснодар
      нам болелам - Божий дар!
      Сколько Зюба не ори,
      есть у нас Игрок - АРИ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      GuberDV 19 минут назад

      Респект кубаноидам!!! Болеем за коняшек

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -25

      Вальдемар IV > GuberDV 10 минут назад

      кубаноиды червей кормят уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      prtcs 21 минуту назад

      "Поздравляю быков! Молодцы. Эта неделя пока складывается для российского футбола сравнительно неплохо".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      tushkanlz 25 минут назад

      С победой, «Краснодар»!! Подарил надежду! Еле-еле...Ну,пусть так.Спасибо.

      2
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      Рейтинг: +72

      Proker 29 минут назад

      Быки с победой от души молодцы, Уткина ноги выпрямляйте пожалуйста, слишком кривой....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Пельш 1 29 минут назад

      Дааааа! Тяжеловато , но ладно так закончилось. Молодцы!!!!!

      1
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      Рейтинг: +14969

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Драматическая ария Ари принесла быкам победу в Краснодаре.

      3
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      Рейтинг: +96

      Каменный стояк 32 минуты назад

      Как и в любом матче наших клубов с испанцами, обосрутся в последнем туре....

      0
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      Рейтинг: +3370

      Рубинище 33 минуты назад

      Молодцы. спасибо что интригу оставили.
      Шапи очень передерживает, куда то прется на троих- ему поидее на лавке сидеть. Новые легионеры уровня середины РПЛ. Краснодар всё хуже и хуже играет. В Испании с такой игрой даже ничья не светит.
      Астана МЮ уделали дома, а наши клубы мучаются а не играют

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