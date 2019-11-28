Лига Европы. «Краснодар» минимально обыграл «Базель», но остался на третьем месте в группе

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома выиграл у «Базеля» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 72-й минуте забил Ари, который реализовал пенальти.

Южане набрали 9 очков и занимают третье место в группе, уступая все тому же «Базелю» (10) и «Хетафе» (9).

В последнем туре «Краснодару» нужно с любым счетом побеждать испанцев, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

Краснодар (Россия) – Базель (Швейцария) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ари (с пенальти), 72.

«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Рамирес, Мартынович, Петров, Ольссон (Уткин, 73), Вилена, Вандерсон, Газинский (Камболов, 83), Сулейманов (Намли, 57), Ари.

«Базель»: Омлин, Видмер, Альдерете, Бергстрем, Джемерт, Штокер (Пулулу, 86), Кампо, Окафор (Бюа, 85), Фрай, Риверос, Адеми (Артур, 68).

Предупреждения: Вандерсон, 52; Газинский, 63; Ари, 73; Рамирес, 75; Мартынович, 90+3 – Фрай, 90+3; Альдерете, 90+6.

Удаление: Ари, 90+5 – нет.

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