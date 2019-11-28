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  • Лига Европы. «Краснодар» минимально обыграл «Базель», но остался на третьем месте в группе

Лига Европы. «Краснодар» минимально обыграл «Базель», но остался на третьем месте в группе

28 ноября 2019, 20:45
92

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома выиграл у «Базеля» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 72-й минуте забил Ари, который реализовал пенальти.

Южане набрали 9 очков и занимают третье место в группе, уступая все тому же «Базелю» (10) и «Хетафе» (9).

В последнем туре «Краснодару» нужно с любым счетом побеждать испанцев, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

Краснодар (Россия) – Базель (Швейцария) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ари (с пенальти), 72.

«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Рамирес, Мартынович, Петров, Ольссон (Уткин, 73), Вилена, Вандерсон, Газинский (Камболов, 83), Сулейманов (Намли, 57), Ари.

«Базель»: Омлин, Видмер, Альдерете, Бергстрем, Джемерт, Штокер (Пулулу, 86), Кампо, Окафор (Бюа, 85), Фрай, Риверос, Адеми (Артур, 68).

Предупреждения: Вандерсон, 52; Газинский, 63; Ари, 73; Рамирес, 75; Мартынович, 90+3 – Фрай, 90+3; Альдерете, 90+6.

Удаление: Ари, 90+5 – нет.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Краснодар Базель
Комментарии (92)
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ZENIT*****
1574963226
Быки с победой!!!Мы болеем за Россию!!!
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VVM1964
1574963245
МДаааа - уфффф . « Счет остается , а игра забывается « - а игра гумно . Ну если первый тайм еще хоть как-то , кроме реализации . То второй вообще полный отстой . И очень много игроков не соответствуют – Петров « 0 « , зачем вышел Уткин - ? , Про Ари вообще молчу – по игре никакой ( спасибо за пенальти конечно ) , да еще и две бездарных желтых , а он был бы нужен на последний матч ( даже такой ) . Но….. – всех с победой ))) p.s. Жду весулихи от ЦСКА .
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Вомбат
1574963397
Мои поздравления всем адекватным россиянам! Победить Базель - зто здорово! Эта команда - крепкий европейский середняк.
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portero
1574963749
Краснодар с победой!!!!! всё главное впереди, будет очень сложно.
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Чец
1574963987
Такое впечатление, что во 2-м тайме вышла молодежка в майках основы--уйма ошибок, сталкиваются друг с другом, движения вперед нет, защитники играют друг с другом и вратарем. Короче, результат есть, а игры нет.
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Рубинище
1574964004
Молодцы. спасибо что интригу оставили. Шапи очень передерживает, куда то прется на троих- ему поидее на лавке сидеть. Новые легионеры уровня середины РПЛ. Краснодар всё хуже и хуже играет. В Испании с такой игрой даже ничья не светит. Астана МЮ уделали дома, а наши клубы мучаются а не играют
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3a zenit
1574965640
а толку от этой победы,что кони что быки насосали в группе так что ни каких шансов реальных на выход.
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3a zenit
1574966015
шедевр,заголовок из одной газеты-«Краснодар» отомстил «Базелю» после поражения со счетом 0:5)))
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oyabun
1574966949
Пусть хоть так, но это победа российского клуба. Спасибо, Краснодар!
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alex1951
1574975542
Краснодар победил,ЦСКА сыграл вничью - вроде ,как ничего...... а получается ,что НИЧЕГО хорошего ....в чем причина ,знатоки?
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