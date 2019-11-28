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  • Пеллегрини: «Я пришел сюда, чтобы вывести «Вест Хэм» в еврокубки. Продолжаем бороться за эту цель»

Пеллегрини: «Я пришел сюда, чтобы вывести «Вест Хэм» в еврокубки. Продолжаем бороться за эту цель»

28 ноября 2019, 18:22

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини заявил, что целью лондонской команды является попадание в Лигу Европы.

«Я пришел сюда, чтобы вывести клуб на европейский уровень и попасть в Лигу Европы. Этот наш настрой сохраняется. Мы продолжаем бороться за эту цель. В прошлом сезоне мы проводили отрезки, на которых набирали 10 очков из 12 возможных в последних четырех матчах. Я настроен оптимистично. Мы можем улучшить результаты. Даже если сейчас не все ладится, это не значит, что нужно сдаваться», – сказал Пеллегрини.

  • После 13 туров «Вест Хэм» занимает 17-е место в АПЛ, находясь в трех очках от зоны вылета и в шести очках – от пятого места, дающее право выступления в Лиге Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Лига Европы Вест Хэм Пеллегрини Мануэль
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