Пеллегрини: «Я пришел сюда, чтобы вывести «Вест Хэм» в еврокубки. Продолжаем бороться за эту цель»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини заявил, что целью лондонской команды является попадание в Лигу Европы.

«Я пришел сюда, чтобы вывести клуб на европейский уровень и попасть в Лигу Европы. Этот наш настрой сохраняется. Мы продолжаем бороться за эту цель. В прошлом сезоне мы проводили отрезки, на которых набирали 10 очков из 12 возможных в последних четырех матчах. Я настроен оптимистично. Мы можем улучшить результаты. Даже если сейчас не все ладится, это не значит, что нужно сдаваться», – сказал Пеллегрини.