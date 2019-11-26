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  • Уткин: «Вклад «Динамо» в развитие российского футбола неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости»

Уткин: «Вклад «Динамо» в развитие российского футбола неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости»

26 ноября 2019, 12:15
9

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию в московском «Динамо».

«Вклад московского «Динамо» в развитие российского футбола совершенно неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости. Огромные деньги, потраченные впустую, совершенно безо всякой программы развития. Стадион, который построен явно не для наблюдения за футболом – очень красивый, но совершенно бессмысленный стадион, в котором зритель чувствует себя ложкой борща в пятилитровой кастрюле.

Тренер молодежной команды Кирилл Новиков, который возглавил первую без единой идеи. Он дал три интервью, там нет ни одного соображения по игре. Кирилл Новиков собирается возглавить обе команды – спрашивается, для чего? Он что, изобретает велосипед?

Почему Жозе Моуринью так, интересно, не делает? Почему даже в «Аяксе», например, так не делают? Неужели Кирилл Новиков не понимает, что тем самым он расписывается в том, что он не может найти единомышленника? Человека, который помогал бы ему как самостоятельная величина.

И вообще, не потому ли Кирилл Новиков хотел бы сохранить контроль над двумя командами, что сам пришел из дубля в первую и его сменщик, возможно, повторит его путь рано или поздно? Ну какие еще мысли должны прийти в голову по этому поводу? Почему в мире так никто не делает? В мире, что ли, все были идиотами до этого момента? Это же не педагогическое, а, в конце концов, чисто статусное решение», – сказал Уткин на своем канале в YouTube.

  • По итогам 17 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.
  • Новиков возглавил команду 8 октября.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл Уткин Василий
Комментарии (9)
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mihail200606
1574763459
Ну то что в динамо бардак это он прав..
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FanatSerj
1574763793
А что ему молодежку то бросать, тут до зимы пару игр осталось, а там уже как раз и руководство пусть решает, то ли оно находит нового Главного тренера, то ли пытается доверится Новикову. Вася как всегда, что то перднет не подумав и довольный, что набросил говна на вентилятор. И насчет того что бывшие и будущие руководства клуба глупые люди, это он тоже завидует, люди освоили кучу миллионов евро и пока ещё ни один руководитель не сел и кто тут теперь "глупый"? А Вася даже с одной бабой сладить не смог и теперь попердывает )))
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Decorhome
1574764101
Пока да, но все может измениться
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Давид59
1574765826
Мне Динамо по-барабану, поэтому заметки со стороны: стадион мне напомнил один еженедельник. "Футбол-хоккей". Помните такой? Там в основном был футбол, а хоккей был подселенцем
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DOCTOR PENALTY
1574771219
Респект Васе, подобрал правильные слова. *****
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Мортус
1574797865
Да нормальный стадион. Что этот мужик опять несёт. Отечественный подход к новостям - чем говнистее, тем лучше. Уже не нужен никому, а всё по 20 копеек подкидывает.
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