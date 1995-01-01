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    Уткин: «Вклад «Динамо» в развитие российского футбола неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию в московском «Динамо».

    «Вклад московского «Динамо» в развитие российского футбола совершенно неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости. Огромные деньги, потраченные впустую, совершенно безо всякой программы развития. Стадион, который построен явно не для наблюдения за футболом – очень красивый, но совершенно бессмысленный стадион, в котором зритель чувствует себя ложкой борща в пятилитровой кастрюле.

    Тренер молодежной команды Кирилл Новиков, который возглавил первую без единой идеи. Он дал три интервью, там нет ни одного соображения по игре. Кирилл Новиков собирается возглавить обе команды – спрашивается, для чего? Он что, изобретает велосипед?

    Почему Жозе Моуринью так, интересно, не делает? Почему даже в «Аяксе», например, так не делают? Неужели Кирилл Новиков не понимает, что тем самым он расписывается в том, что он не может найти единомышленника? Человека, который помогал бы ему как самостоятельная величина.

    И вообще, не потому ли Кирилл Новиков хотел бы сохранить контроль над двумя командами, что сам пришел из дубля в первую и его сменщик, возможно, повторит его путь рано или поздно? Ну какие еще мысли должны прийти в голову по этому поводу? Почему в мире так никто не делает? В мире, что ли, все были идиотами до этого момента? Это же не педагогическое, а, в конце концов, чисто статусное решение», – сказал Уткин на своем канале в YouTube.

    • По итогам 17 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.
    • Новиков возглавил команду 8 октября.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6419

      FanatSerj 4 минуты назад

      А что ему молодежку то бросать, тут до зимы пару игр осталось, а там уже как раз и руководство пусть решает, то ли оно находит нового Главного тренера, то ли пытается доверится Новикову.
      Вася как всегда, что то перднет не подумав и довольный, что набросил говна на вентилятор.
      И насчет того что бывшие и будущие руководства клуба глупые люди, это он тоже завидует, люди освоили кучу миллионов евро и пока ещё ни один руководитель не сел и кто тут теперь "глупый"? А Вася даже с одной бабой сладить не смог и теперь попердывает )))

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      Рейтинг: +6277

      mihail200606 10 минут назад

      Ну то что в динамо бардак это он прав..

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      Рейтинг: +1207

      neim 35 минут назад

      А вклад Уткина в дело развития российской журналистики, ещё не оспоримее, потому, что это идеальный полигон для тупости.

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