Уткин: «Вклад «Динамо» в развитие российского футбола неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию в московском «Динамо».

«Вклад московского «Динамо» в развитие российского футбола совершенно неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости. Огромные деньги, потраченные впустую, совершенно безо всякой программы развития. Стадион, который построен явно не для наблюдения за футболом – очень красивый, но совершенно бессмысленный стадион, в котором зритель чувствует себя ложкой борща в пятилитровой кастрюле.

Тренер молодежной команды Кирилл Новиков, который возглавил первую без единой идеи. Он дал три интервью, там нет ни одного соображения по игре. Кирилл Новиков собирается возглавить обе команды – спрашивается, для чего? Он что, изобретает велосипед?

Почему Жозе Моуринью так, интересно, не делает? Почему даже в «Аяксе», например, так не делают? Неужели Кирилл Новиков не понимает, что тем самым он расписывается в том, что он не может найти единомышленника? Человека, который помогал бы ему как самостоятельная величина.

И вообще, не потому ли Кирилл Новиков хотел бы сохранить контроль над двумя командами, что сам пришел из дубля в первую и его сменщик, возможно, повторит его путь рано или поздно? Ну какие еще мысли должны прийти в голову по этому поводу? Почему в мире так никто не делает? В мире, что ли, все были идиотами до этого момента? Это же не педагогическое, а, в конце концов, чисто статусное решение», – сказал Уткин на своем канале в YouTube.