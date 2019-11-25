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    Фанаты «Реала» – Неймару: «Уезжай в «Барселону»

    «ПСЖ» прибыл в Мадрид, где сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

    Фанаты столичной команды особое внимание уделили форварду парижан Неймару.

    Как сообщает Marca, когда бразилец выходил из автобуса, болельщики кричали ему: «Уезжай в «Барселону».

    • Матч «Реал» – ПСЖ состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
    • Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
    • Минувшим летом нападающий хотел вернуться в Испанию, в том числе рассматривая вариант с переездом на «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8827

      Cules2013 29 минут назад

      Да нафиг он нам нужен со своими травмами, закидонами и трансферной ценой на уровне Месси или Мбаппе.

      0
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      Рейтинг: +1890

      SarJr 1 час назад

      Новый уровень желания " всего наилучшего" своим главным конкурентам)))))))

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