Фанаты «Реала» – Неймару: «Уезжай в «Барселону»

«ПСЖ» прибыл в Мадрид, где сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

Фанаты столичной команды особое внимание уделили форварду парижан Неймару.

Как сообщает Marca, когда бразилец выходил из автобуса, болельщики кричали ему: «Уезжай в «Барселону».