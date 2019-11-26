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Фанаты «Реала» – Неймару: «Уезжай в «Барселону»

26 ноября 2019, 08:18
7

«ПСЖ» прибыл в Мадрид, где сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

Фанаты столичной команды особое внимание уделили форварду парижан Неймару.

Как сообщает Marca, когда бразилец выходил из автобуса, болельщики кричали ему: «Уезжай в «Барселону».

  • Матч «Реал» – ПСЖ состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
  • Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
  • Минувшим летом нападающий хотел вернуться в Испанию, в том числе рассматривая вариант с переездом на «Сантьяго Бернабеу».

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (7)
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Saracen Jr
1574747626
Новый уровень желания " всего наилучшего" своим главным конкурентам)))))))
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Cules2013
1574750436
Да нафиг он нам нужен со своими травмами, закидонами и трансферной ценой на уровне Месси или Мбаппе.
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Kulimen
1574752715
Целое агенство не может выполнить двух условий...позов. Видимо есть, что скрывать.
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Давид59
1574754612
В Мадриде его никогда не жаловали. Тоже мне новость
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helllacoste
1574755591
представил как неймар катится из мадрида в барселону (из того знаменитого видео))
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Barçist
1574762517
Ну надо же им что-то кричать.После матча посмотрим,что кричать будут.Вряд ли он придёт,перестройка и обновление грядет,да и запросы неподъёмные у них с папой.
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zigbert
1574778310
В Барселоне его тоже не особо жалуют.
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