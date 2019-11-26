Фанаты «Реала» – Неймару: «Уезжай в «Барселону»

«ПСЖ» прибыл в Мадрид, где сегодня состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».
Фанаты столичной команды особое внимание уделили форварду парижан Неймару.
Как сообщает Marca, когда бразилец выходил из автобуса, болельщики кричали ему: «Уезжай в «Барселону».
- Матч «Реал» – ПСЖ состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
- Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
- Минувшим летом нападающий хотел вернуться в Испанию, в том числе рассматривая вариант с переездом на «Сантьяго Бернабеу».
Источник: Marca