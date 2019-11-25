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    «Ждем на поле!» «Зенит» опубликовал видео с Малкомом на беговой дорожке

    В твиттере «Зенита» появился видеоролик, на котором форвард питерской команды Малком занимается на реабилитационной беговой дорожке.

    «Ждем на поле!», – говорится в подписи к видео.

    • Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

    Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны


    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1147

      altezzik 22 минуты назад

      МММ: Малком, Маммана, Маркизио!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Genz 52 минуты назад

      Он до марта все растеряет. Снова набирай форму

      0
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