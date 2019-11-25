«Ждем на поле!» «Зенит» опубликовал видео с Малкомом на беговой дорожке

В твиттере «Зенита» появился видеоролик, на котором форвард питерской команды Малком занимается на реабилитационной беговой дорожке.

«Ждем на поле!», – говорится в подписи к видео.

Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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