«Ждем на поле!» «Зенит» опубликовал видео с Малкомом на беговой дорожке

В твиттере «Зенита» появился видеоролик, на котором форвард питерской команды Малком занимается на реабилитационной беговой дорожке.
«Ждем на поле!», – говорится в подписи к видео.
- Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: твиттер «Зенита»