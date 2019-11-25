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  • «Ждем на поле!» «Зенит» опубликовал видео с Малкомом на беговой дорожке

«Ждем на поле!» «Зенит» опубликовал видео с Малкомом на беговой дорожке

25 ноября 2019, 15:08
10

В твиттере «Зенита» появился видеоролик, на котором форвард питерской команды Малком занимается на реабилитационной беговой дорожке.

«Ждем на поле!», – говорится в подписи к видео.

  • Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны


Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (10)
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altezzik
1574687721
МММ: Малком, Маммана, Маркизио!
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Давид59
1574691193
На "как дела?" он ответил: щас набегаюсь и пойду квасить. Не верите? Посмотрите, что он показал ;)
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VVadic
1574701403
Зарплата капает - это главное!)
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Ссппааррттаакк
1574702732
Мне б такой больничный. (Я про бабло сейчас). Вот ****.
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BRO_football
1574702963
Я уж и забыл, что Малком в Зените играет.
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R-W_warrior
1574712930
Обама?Не?Хотя тот,вроде,адекватнее....
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SPbZenit12
1574756118
Старый трансфер еще не освоили, сейчас надо новые делать уже...
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zigbert
1574772271
Ну пусть поправляется. Здоровья!
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