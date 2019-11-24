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  • Федотов недоволен, что «Оренбург» не продлевает с ним контракт. Тренер может возглавить «Сочи»

Федотов недоволен, что «Оренбург» не продлевает с ним контракт. Тренер может возглавить «Сочи»

24 ноября 2019, 18:42
3

«Сочи» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера Владимира Федотова, ныне работающего в «Оренбурге». Контракт специалиста с оренбуржцами истекает летом.

«Как говорят, Федотов недоволен тем, что его контракт с «Оренбургом» действует до будущего лета и в клубе никто не спешит его продлевать. Это может стать одной из причин ухода тренера в «Сочи». Не спешат продлевать, видимо, из-за того, что кто-то наверху решил, что тренер в данный момент нужнее в Сочи», – написал журналист Sport24 Максим Алланазаров.

  • Ситуацию прокомментировал президент «Оренбурга».
  • «Оренбург» в таблице идет десятым.
  • «Сочи» занимает последнее место.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Федотов Владимир
Комментарии (3)
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Давид59
1574612948
Ему говорят уходи, а он - не мешайте работать
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Ганнибал Лектор
1574613242
это отголоски прошлогоднего конфликта с агентами гурцкая и трабукки. Федотову надо уходить в Сочи - там нужен. тренер. Оренбургу даже не понятно, что нужно
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dimag
1574621236
Блуждающие игроки, блуждающие тренеры - это все, что вам надо знать о переходах в клубах: Зенит, Оренбург, Сочи.
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