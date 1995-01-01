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    Федотов недоволен, что «Оренбург» не продлевает с ним контракт. Тренер может возглавить «Сочи»

    «Сочи» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера Владимира Федотова, ныне работающего в «Оренбурге». Контракт специалиста с оренбуржцами истекает летом.

    «Как говорят, Федотов недоволен тем, что его контракт с «Оренбургом» действует до будущего лета и в клубе никто не спешит его продлевать. Это может стать одной из причин ухода тренера в «Сочи». Не спешат продлевать, видимо, из-за того, что кто-то наверху решил, что тренер в данный момент нужнее в Сочи», – написал журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    • Ситуацию прокомментировал президент «Оренбурга».
    • «Оренбург» в таблице идет десятым.
    • «Сочи» занимает последнее место.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +809

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      это отголоски прошлогоднего конфликта с агентами гурцкая и трабукки. Федотову надо уходить в Сочи - там нужен. тренер. Оренбургу даже не понятно, что нужно

      0
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      Рейтинг: +764

      Давид59 1 час назад

      Ему говорят уходи, а он - не мешайте работать

      0
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      Рейтинг: +121

      Фанат Рубина 2 часа назад

      в рубин лучше иди дубень

      0
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