Федотов недоволен, что «Оренбург» не продлевает с ним контракт. Тренер может возглавить «Сочи»

«Сочи» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера Владимира Федотова, ныне работающего в «Оренбурге». Контракт специалиста с оренбуржцами истекает летом.

«Как говорят, Федотов недоволен тем, что его контракт с «Оренбургом» действует до будущего лета и в клубе никто не спешит его продлевать. Это может стать одной из причин ухода тренера в «Сочи». Не спешат продлевать, видимо, из-за того, что кто-то наверху решил, что тренер в данный момент нужнее в Сочи», – написал журналист Sport24 Максим Алланазаров.