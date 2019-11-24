Президент «Оренбурга» Кияев: «Причина возможного ухода Федотова – усталость от беспредела. Он решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов может возглавить «Сочи». Ситуацию прокомментировал президент оренбуржцев Владимир Кияев.

«В действиях судей все меньше и меньше спортивной составляющей. Не знаю, чем они руководствуются. По отношению к «Оренбургу» происходит просто судейский беспредел! Могу понять, когда на выездном матче как-то хотят немного местным болельщикам угодить. Но когда в домашних встречах так откровенно прибивают…

Возможной причиной перехода Федотова может быть то, что человек просто устал бороться с этим. Он заходит в раздевалку после очередных украденных очков и видит потухшие взгляды игроков. Скорее всего, в этом и кроется причина. Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судейский корпус», – сказал функционер в интервью Sport24.