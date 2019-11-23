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    Глушаков: «Перед игрой с «Оренбургом» президент Даудов сказал «Ахмату», что за нами клуб и республика»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что на неделе была проведена встреча с президентом клуба Магомедом Даудовым. До матча 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1) чеченцы шли в зоне вылета.

    «Для «Ахмата» сейчас важнее всего набирать очки, и сегодняшний результат поможет футболистам вновь почувствовать этот драйв и уверенность в своих силах. Это был тяжелый матч — морозная погода, много борьбы, стыков, единоборств. Игорь Шалимов перед игрой обращал внимание как раз на это и призывал всех проявить волю и максимальную концентрацию, чтобы выиграть.

    На этой неделе на базе также побывали руководители клуба. Магомед Даудов пообщался с командой, поддержал, дал понять, что за нами стоит клуб и республика, попросил футболистов избавиться от лишнего напряжения и настроиться на нужный лад», – сказал Глушаков Sport24.

    • Сейчас «Ахмат» в таблице РПЛ идет 11-м.
    • В следующем туре чеченцы сыграют с «Рубином» (30-е ноября).
    • Глушаков выступает за команду с лета.

    Источник: Spprt24

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