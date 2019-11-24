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  • Глушаков: «Перед игрой с «Оренбургом» президент Даудов сказал «Ахмату», что за нами клуб и республика»

Глушаков: «Перед игрой с «Оренбургом» президент Даудов сказал «Ахмату», что за нами клуб и республика»

24 ноября 2019, 00:15
6

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что на неделе была проведена встреча с президентом клуба Магомедом Даудовым. До матча 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1) чеченцы шли в зоне вылета.

«Для «Ахмата» сейчас важнее всего набирать очки, и сегодняшний результат поможет футболистам вновь почувствовать этот драйв и уверенность в своих силах. Это был тяжелый матч — морозная погода, много борьбы, стыков, единоборств. Игорь Шалимов перед игрой обращал внимание как раз на это и призывал всех проявить волю и максимальную концентрацию, чтобы выиграть.

На этой неделе на базе также побывали руководители клуба. Магомед Даудов пообщался с командой, поддержал, дал понять, что за нами стоит клуб и республика, попросил футболистов избавиться от лишнего напряжения и настроиться на нужный лад», – сказал Глушаков Sport24.

  • Сейчас «Ахмат» в таблице РПЛ идет 11-м.
  • В следующем туре чеченцы сыграют с «Рубином» (30-е ноября).
  • Глушаков выступает за команду с лета.

Источник: Spprt24
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (6)
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Yev
1574546454
Прям, политрук Клочков какой-то. По мне, так меньше пафоса, реальнее смотрите на вещи - просто стечение обстоятельств.
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mutabor0992
1574554426
Ню ню...Глушак такой патриотичный стал,ну прям как дЗюба...А бабло по боку.Не верю!!!
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Boeung777
1574569329
Так а чё он на каждом матче не говорит? Глядишь, чемпионами стали бы.
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mihail200606
1574576380
Мандюлей вам выдали там видимо хороших...
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1574578044
Глушаков быстро стал патриотом Чечни, вроде даже же с акцентом уже говорит.
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Plyash
1574585426
Я думал,что ты защищаешь цвета клуба,а ты оказывается,защищаешь цвета республики Чечня.Тоже здорово.
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