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  • «Шинник» ради матча Кубка России с «Уралом» намерен отказаться от Кубка ФНЛ

«Шинник» ради матча Кубка России с «Уралом» намерен отказаться от Кубка ФНЛ

23 ноября 2019, 23:30
4

Зимой состоится традиционный товарищеский турнир Кубок ФНЛ. Он пройдет на Кипре, участие примут несколько клубов ФНЛ, второго по силе дивизиона России.

Поучаствовать в турнире должен «Шинник», но в связи с матчем ¼ финала Кубка России против «Урала» (первая декада марта) тренерский штаб во главе с Александром Побегаловым планирует отказаться от Кубка ФНЛ. Этот вопрос специалист обсудит с руководством, считая, что проведение лишнего несоревновательного сбора будет более полезным для команды.

  • «Шинник» в ФНЛ идет шестым.
  • «Урал» в РПЛ занимает десятое место.
  • Уральцы в прошлом розыгрыше Кубка России дошли до финала.

Источник: страница «Шинника» в VK
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Урал Шинник
Комментарии (4)
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paracetamol
1574546120
Все равно Урал их вынесет.
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woyser
1574553988
Ну и правильно. Зачем все эти псевдотурниры.
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Ганнибал Лектор
1574568755
Я думаю, что не зря - хотя бы содержательный матч получится, а не избиение младенца. Но своего Урал не упустит, я думаю
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Boeung777
1574570059
Зачем Шиннику кубок России, чтобы в очередной раз в лиге Европы обделаться. Тогда мы в рейтинге не только седьмыми будем, а и десятыми.
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