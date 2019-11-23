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    «Шинник» ради матча Кубка России с «Уралом» намерен отказаться от Кубка ФНЛ

    Зимой состоится традиционный товарищеский турнир Кубок ФНЛ. Он пройдет на Кипре, участие примут несколько клубов ФНЛ, второго по силе дивизиона России.

    Поучаствовать в турнире должен «Шинник», но в связи с матчем ¼ финала Кубка России против «Урала» (первая декада марта) тренерский штаб во главе с Александром Побегаловым планирует отказаться от Кубка ФНЛ. Этот вопрос специалист обсудит с руководством, считая, что проведение лишнего несоревновательного сбора будет более полезным для команды.

    • «Шинник» в ФНЛ идет шестым.
    • «Урал» в РПЛ занимает десятое место.
    • Уральцы в прошлом розыгрыше Кубка России дошли до финала.

    Источник: страница «Шинника» в VK

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    23.11.2019 23:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4192

      paracetamol 13 секунд назад

      Все равно Урал их вынесет.

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