«Шинник» ради матча Кубка России с «Уралом» намерен отказаться от Кубка ФНЛ

Зимой состоится традиционный товарищеский турнир Кубок ФНЛ. Он пройдет на Кипре, участие примут несколько клубов ФНЛ, второго по силе дивизиона России.
Поучаствовать в турнире должен «Шинник», но в связи с матчем ¼ финала Кубка России против «Урала» (первая декада марта) тренерский штаб во главе с Александром Побегаловым планирует отказаться от Кубка ФНЛ. Этот вопрос специалист обсудит с руководством, считая, что проведение лишнего несоревновательного сбора будет более полезным для команды.
- «Шинник» в ФНЛ идет шестым.
- «Урал» в РПЛ занимает десятое место.
- Уральцы в прошлом розыгрыше Кубка России дошли до финала.
Источник: страница «Шинника» в VK