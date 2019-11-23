«Шинник» ради матча Кубка России с «Уралом» намерен отказаться от Кубка ФНЛ

Зимой состоится традиционный товарищеский турнир Кубок ФНЛ. Он пройдет на Кипре, участие примут несколько клубов ФНЛ, второго по силе дивизиона России.

Поучаствовать в турнире должен «Шинник», но в связи с матчем ¼ финала Кубка России против «Урала» (первая декада марта) тренерский штаб во главе с Александром Побегаловым планирует отказаться от Кубка ФНЛ. Этот вопрос специалист обсудит с руководством, считая, что проведение лишнего несоревновательного сбора будет более полезным для команды.