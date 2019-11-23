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  • Филипп – о победном голе «Ростову»: «В Англии бы такой пенальти не поставили. ВАР портит игру»

Филипп – о победном голе «Ростову»: «В Англии бы такой пенальти не поставили. ВАР портит игру»

23 ноября 2019, 21:03
9

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Конечно, я счастлив. Мы выиграли матч у хорошего соперника, это важно.

Решения судей – это сложно. Будь момент со вторым пенальти в Англии, пенальти бы не было. Это было не очень вежливо – так ударить меня, но судья должен решать. Он воспользовался ВАР. Решили, что пенальти будет, и мы должны принять этот факт. Для меня ВАР – это не очень хорошо, потому что система портит игру. Сегодня нам повезло, но я бы предпочел обойтись без него.

Мы должны быть очень уверенными в себе. Шестое место не так далеко от последнего. Каждая команда очень близка друг к другу, поэтому мы должны быть уверенными в себе и идти от игры к игре, а потом посмотрим, что из этого выйдет. На данный момент мы не должны ставить такие глобальные цели, как Лига Европы или Лига чемпионов. Важно улучшать качество игры и становиться лучше и лучше.

Я не играл много. Каждую неделю становлюсь лучше. Конечно, я должен работать много над собой и тренироваться каждый день. Отыграть 90 минут не должно стать проблемой для меня», – заявил нападающий.

  • Филипп оформил дубль в матче против «Ростова».
  • Оба гола он забил с пенальти.
  • Решающий – в компенсированное арбитром время второго тайма.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Филипп Максимилиан
Комментарии (9)
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Torvald64
1574532971
Да хоть с ВАРом, хоть без ВАРа - такой пенальти стааить просто смешно
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GoLenaStop
1574534959
РПЛ -продажное дерьмо.
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paracetamol
1574534995
Я же говорю: пенальти не было!
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FanatSerj
1574537521
Нормальные видение и матча и перспективы клуба и себя в нём, молодцом. Судьи как всегда начинают "топить" Ростов, чтобы о ЛЧ и не мечтал.
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Garrincha58
1574537527
с ВАРом ставят пенальти левые без ВАРа в Казани два гола из оффсайда так спрашивается зачем нам ВАР???? а господин Дюков и Ко.???
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Lester84
1574542614
Портит игру не вар, а заангажированное судейство!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1574577983
Трудно поймать судью ходящего тайными тропами по полю.
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