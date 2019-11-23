Филипп – о победном голе «Ростову»: «В Англии бы такой пенальти не поставили. ВАР портит игру»

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Конечно, я счастлив. Мы выиграли матч у хорошего соперника, это важно.

Решения судей – это сложно. Будь момент со вторым пенальти в Англии, пенальти бы не было. Это было не очень вежливо – так ударить меня, но судья должен решать. Он воспользовался ВАР. Решили, что пенальти будет, и мы должны принять этот факт. Для меня ВАР – это не очень хорошо, потому что система портит игру. Сегодня нам повезло, но я бы предпочел обойтись без него.

Мы должны быть очень уверенными в себе. Шестое место не так далеко от последнего. Каждая команда очень близка друг к другу, поэтому мы должны быть уверенными в себе и идти от игры к игре, а потом посмотрим, что из этого выйдет. На данный момент мы не должны ставить такие глобальные цели, как Лига Европы или Лига чемпионов. Важно улучшать качество игры и становиться лучше и лучше.

Я не играл много. Каждую неделю становлюсь лучше. Конечно, я должен работать много над собой и тренироваться каждый день. Отыграть 90 минут не должно стать проблемой для меня», – заявил нападающий.