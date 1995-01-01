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    Филипп – о победном голе «Ростову»: «В Англии бы такой пенальти не поставили. ВАР портит игру»

    Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

    «Конечно, я счастлив. Мы выиграли матч у хорошего соперника, это важно.

    Решения судей – это сложно. Будь момент со вторым пенальти в Англии, пенальти бы не было. Это было не очень вежливо – так ударить меня, но судья должен решать. Он воспользовался ВАР. Решили, что пенальти будет, и мы должны принять этот факт. Для меня ВАР – это не очень хорошо, потому что система портит игру. Сегодня нам повезло, но я бы предпочел обойтись без него.

    Мы должны быть очень уверенными в себе. Шестое место не так далеко от последнего. Каждая команда очень близка друг к другу, поэтому мы должны быть уверенными в себе и идти от игры к игре, а потом посмотрим, что из этого выйдет. На данный момент мы не должны ставить такие глобальные цели, как Лига Европы или Лига чемпионов. Важно улучшать качество игры и становиться лучше и лучше.

    Я не играл много. Каждую неделю становлюсь лучше. Конечно, я должен работать много над собой и тренироваться каждый день. Отыграть 90 минут не должно стать проблемой для меня», – заявил нападающий.

    • Филипп оформил дубль в матче против «Ростова».
    • Оба гола он забил с пенальти.
    • Решающий – в компенсированное арбитром время второго тайма.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11330

      Garrincha58 28 минут назад

      с ВАРом ставят пенальти левые без ВАРа в Казани два гола из оффсайда так спрашивается зачем нам ВАР???? а господин Дюков и Ко.???

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      Рейтинг: +6419

      FanatSerj 28 минут назад

      Нормальные видение и матча и перспективы клуба и себя в нём, молодцом.
      Судьи как всегда начинают "топить" Ростов, чтобы о ЛЧ и не мечтал.

      0
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      Рейтинг: +4191

      paracetamol 1 час назад

      Я же говорю: пенальти не было!

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      Рейтинг: +5577

      GoLenaStop 1 час назад

      РПЛ -продажное дерьмо.

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      Рейтинг: +1400

      Torvald64 1 час назад

      Да хоть с ВАРом, хоть без ВАРа - такой пенальти стааить просто смешно

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