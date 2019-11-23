Гвардиола: «Моуринью – невероятный тренер. С возвращением»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении к работе Жозе Моуринью.

Португалец в среду возглавил «Тоттенхэм».

Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

Моуринью сменил на посту Маурисио Покеттино.

«Он работал в разных английских клубах на протяжении многих лет. С возвращением. Моуринью – невероятный тренер. Я уверен, что он проделает хорошую работу», – сказал Гвардиола.

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