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    Гвардиола: «Моуринью – невероятный тренер. С возвращением»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении к работе Жозе Моуринью.

    «Он работал в разных английских клубах на протяжении многих лет. С возвращением. Моуринью – невероятный тренер. Я уверен, что он проделает хорошую работу», – сказал Гвардиола.

    Гвардиола: «В «Баварии» знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает»

    Источник: Goal.com

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