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Гвардиола: «Моуринью – невероятный тренер. С возвращением»

23 ноября 2019, 08:57
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении к работе Жозе Моуринью.

«Он работал в разных английских клубах на протяжении многих лет. С возвращением. Моуринью – невероятный тренер. Я уверен, что он проделает хорошую работу», – сказал Гвардиола.

Гвардиола: «В «Баварии» знают, что я тот парень, который уважает то, что подписывает»

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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Decorhome
1574505412
Интересно будет посмотреть на матч МанСити и Тоттенхэма».
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