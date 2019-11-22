Канделаки: «Моуринью завоюет титул, я не сомневаюсь. «Тоттенхэм» – новый пациент доктора, который творит чудеса»

Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма».

«Да-да, мало кто верил в то, что Моуринью – «Особенный» и увешанный титулами, как новогодняя елка шариками – снова окажется в АПЛ. Я думаю, что многие из нас уже отправили Жозе на пенсию, с потолком в виде работы в какой-нибудь сборной Хорватии, но нет! Английская премьер-лига продолжает быть витриной лучших экспонатов мирового футбола, будь то футболисты, тренеры или стадионы.

Что ни говори, а Моуринью создан именно для АПЛ. Здесь самые едкие журналисты, максимальный прессинг, битком забитые трибуны и необходимость давать результат здесь и сейчас. 25 трофеев в четырех топ-чемпионатах Европы, включая две победы в Лиге чемпионов, две – в кубке УЕФА/Лиге Европы и восемь чемпионств по итогам сезона.

Неудачный сезон по меркам Моуринью – это то, о чем мечтает большинство других тренеров мира. О том, как Жозе соскучился по футболу, можно судить по его первым словам в новом качестве. Тут и про состав, который его полностью устраивает (ведь денег на новых футболистов нет все равно), и про то, что Моуринью оставил в прошлом свою любовь к «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Справедливости ради надо отметить, что португалец мог целых четыре раза оказаться в «Тоттенхэме», поскольку владелец «шпор» Дэниэл Леви звал его в команду во время каждого нового в ней кризиса.

Главный вопрос в том, что может дать Моуринью современному футболу. Сумеет ли он поставить зрелищный футбол, или «Тоттенхэм» будет душить лидеров чемпионата, надеясь на ничью, и с одним-двумя голами обыгрывать соперников послабее. Скептиков, которые считают Жозе сбитым летчиком, хватает, а на старом багаже очков не заработаешь.

И все же мне бы хотелось, чтобы у «Особенного» получилось. Поменьше легкой жизни Юргену Клоппу, Пепу Гвардиоле и Фрэнку Лэмпарду. Побольше ярких противостояний и огненных пресс-конференций. Ну а в том, что какой-нибудь титул Моуринью завоюет, я не сомневаюсь. Просто этот тренер делает это всегда, и «Тоттенхэм» – лишь новый английский пациент для доктора, который творит чудеса», – написала Канделаки в «Яндекс.Дзен».

Моуринью: «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в следующем сезоне»



