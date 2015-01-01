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    Канделаки: «Моуринью завоюет титул, я не сомневаюсь. «Тоттенхэм» – новый пациент доктора, который творит чудеса»

    Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма».

    «Да-да, мало кто верил в то, что Моуринью – «Особенный» и увешанный титулами, как новогодняя елка шариками – снова окажется в АПЛ. Я думаю, что многие из нас уже отправили Жозе на пенсию, с потолком в виде работы в какой-нибудь сборной Хорватии, но нет! Английская премьер-лига продолжает быть витриной лучших экспонатов мирового футбола, будь то футболисты, тренеры или стадионы.

    Что ни говори, а Моуринью создан именно для АПЛ. Здесь самые едкие журналисты, максимальный прессинг, битком забитые трибуны и необходимость давать результат здесь и сейчас. 25 трофеев в четырех топ-чемпионатах Европы, включая две победы в Лиге чемпионов, две – в кубке УЕФА/Лиге Европы и восемь чемпионств по итогам сезона.

    Неудачный сезон по меркам Моуринью – это то, о чем мечтает большинство других тренеров мира. О том, как Жозе соскучился по футболу, можно судить по его первым словам в новом качестве. Тут и про состав, который его полностью устраивает (ведь денег на новых футболистов нет все равно), и про то, что Моуринью оставил в прошлом свою любовь к «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Справедливости ради надо отметить, что португалец мог целых четыре раза оказаться в «Тоттенхэме», поскольку владелец «шпор» Дэниэл Леви звал его в команду во время каждого нового в ней кризиса.

    Главный вопрос в том, что может дать Моуринью современному футболу. Сумеет ли он поставить зрелищный футбол, или «Тоттенхэм» будет душить лидеров чемпионата, надеясь на ничью, и с одним-двумя голами обыгрывать соперников послабее. Скептиков, которые считают Жозе сбитым летчиком, хватает, а на старом багаже очков не заработаешь.

    И все же мне бы хотелось, чтобы у «Особенного» получилось. Поменьше легкой жизни Юргену Клоппу, Пепу Гвардиоле и Фрэнку Лэмпарду. Побольше ярких противостояний и огненных пресс-конференций. Ну а в том, что какой-нибудь титул Моуринью завоюет, я не сомневаюсь. Просто этот тренер делает это всегда, и «Тоттенхэм» – лишь новый английский пациент для доктора, который творит чудеса», – написала Канделаки в «Яндекс.Дзен».

    Моуринью: «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в следующем сезоне»


    Источник: канал Тины Канделаки в «Яндекс.Дзен»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +766

      LOKOfanatik19 4 минуты назад

      Вот бы тебе доктора, да обычного.

      1
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      Рейтинг: +129

      BRAZILES 28 минут назад

      кокой он в жопу особенный---если тренирует топ клубы да еще и невезде у него получается как ему хочется ---он непойдет тренером в клуб у которого нет денег перспектив ---вот еслиб он тренировал какой нибудь КРИСТАЛ Пелас или Саутгемптон или даже Звертон в АПЛ ---ичтонибудь выиграл --стем составом что есть на данный момент ----вот тогда его можно назвать ОСОБЕННЫМ

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