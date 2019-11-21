Моуринью: «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в следующем сезоне»

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист поговорил о перспективах клуба в чемпионате Англии.

«В этом сезоне «Тоттенхэм» не выиграет АПЛ, но может в следующем. Сейчас мне нужно просто спокойно работать с тем составом, который у меня есть. Я им доволен», – цитирует тренера ВВС.