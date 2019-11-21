Моуринью: «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в следующем сезоне»

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист поговорил о перспективах клуба в чемпионате Англии.
«В этом сезоне «Тоттенхэм» не выиграет АПЛ, но может в следующем. Сейчас мне нужно просто спокойно работать с тем составом, который у меня есть. Я им доволен», – цитирует тренера ВВС.
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
- Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
- После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Источник: ВВС