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  • Моуринью: «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в следующем сезоне»

Моуринью: «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в следующем сезоне»

21 ноября 2019, 20:15
7

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист поговорил о перспективах клуба в чемпионате Англии.

«В этом сезоне «Тоттенхэм» не выиграет АПЛ, но может в следующем. Сейчас мне нужно просто спокойно работать с тем составом, который у меня есть. Я им доволен», – цитирует тренера ВВС.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
  • Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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ArReal
1574362943
Общее настроение выразил герой Колина Фаррелла в фильме "Залечь на дно в Брюгге", когда изрек: "Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Как "Тоттенхэм".
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erma
1574364660
Если Моуриньо отрезать язык, то он будет идеальным тренером.
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19831170
1574398199
Саутгемптон тоже может и Эвертон может. Несёт как обычно пургу.
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Cules2013
1574403932
Для начала пусть попадут в зону еврокубков в этом сезоне... А то началась трепотня и пустые обещания - первый признак будущих неудач.
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zigbert
1574452665
От твоей способности будет зависеть многое Жозе.
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