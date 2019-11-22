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  • Медведев: «Как воспитать звезд, где их найти, как их холить и лелеять? Много талантливых мальчишек приходят в школы, но затем остаются вне футбола»

Медведев: «Как воспитать звезд, где их найти, как их холить и лелеять? Много талантливых мальчишек приходят в школы, но затем остаются вне футбола»

22 ноября 2019, 12:55
5

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о воспитании молодых игроков.

«Не мне вам говорить, насколько тема подготовки молодых футболистов разносторонняя, многофакторная. Она включает в себя и тренировочный процесс, и вопросы питания, и вопросы функциональной подготовки, реабилитации случающихся травм.

Современный футбол становится все более технологичным не только на поле, но и вне его. Используются современные тренировочные методы, включая оборудование, современные цифровые технологии распространяются в каждый элемент, каждый аспект нашей любимой игры. Из-за этого футбол становится скоростным, интересным.

Но никто не отменяет того факта, что болельщиков привлекают звезды на стадионе. Как воспитать звезд, где их найти, как их холить и лелеять, чтобы они не потерялись? Потому что мы знаем, как много талантливых мальчишек приходят в школы, но затем на каких-то этапах что-то у них идет не так и остаются вне профессионального футбола», – сказал он на конференции на тему подготовки игроков в детско-юношеском футболе.

  • Александр Медведев – бывший заместитель председателя правления ПАО «Газпром», президент Континентальной хоккейной лиги. С 2019 года – президент «Зенита».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (5)
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Павелий
1574420504
Легко. Просто перестать платить огромные необоснованные суммы себе, прочему менеджменту Зенита и ленивым аргентинским футболёрам, а эти деньги направить на стипендии талантливым мальчишкам и их родителям.
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InterMilLano1908
1574423269
Строить академии, интернаты, что бы отдавали парня и он там учился и футболу, и школьной программе... А не брать только из обеспечения семей ребят. Я вот смотрел на молодежку ЦСКА 2008года, так там одни дети мажоров... Взять того же Жиркова, Павлюченко, Дзагоева так они все из бедных семей, у парня должен быть стимул, а у мажоров его нет
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В натуре кипяток
1574433342
Звезды бывают только в небе... а все остальное это мешки с деньгами..!
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амани
1574446744
конечно они уходят.....потому , что такой папаша как ты, туда сует своего корявого никчемного дитя, который не знает как правильно по мячу ударить, вот и получается, видя такую несправедливость, хорошие , талантливые пацаны заканчивают с футболом!
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