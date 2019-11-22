Медведев: «Как воспитать звезд, где их найти, как их холить и лелеять? Много талантливых мальчишек приходят в школы, но затем остаются вне футбола»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о воспитании молодых игроков.

«Не мне вам говорить, насколько тема подготовки молодых футболистов разносторонняя, многофакторная. Она включает в себя и тренировочный процесс, и вопросы питания, и вопросы функциональной подготовки, реабилитации случающихся травм.

Современный футбол становится все более технологичным не только на поле, но и вне его. Используются современные тренировочные методы, включая оборудование, современные цифровые технологии распространяются в каждый элемент, каждый аспект нашей любимой игры. Из-за этого футбол становится скоростным, интересным.

Но никто не отменяет того факта, что болельщиков привлекают звезды на стадионе. Как воспитать звезд, где их найти, как их холить и лелеять, чтобы они не потерялись? Потому что мы знаем, как много талантливых мальчишек приходят в школы, но затем на каких-то этапах что-то у них идет не так и остаются вне профессионального футбола», – сказал он на конференции на тему подготовки игроков в детско-юношеском футболе.