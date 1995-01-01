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    Дьяков: «Григорян сам пригласил в «Тамбов», а потом слился. Увижу его – не поздороваюсь. Пройду как мимо памятника»

    Защитник Виталий Дьяков летом мог оказаться в «Тамбове». Футболиста приглашал главный тренер Александр Григорян, который в клубе уже не работает.

    — Летом вы были в шаге от перехода в «Тамбов». Время спустя с Александром Григоряном так и не поговорили?

    — Нет. У человека не хватило смелости позвонить, объяснить ситуацию. Не понимаю такого отношения. Разве сложно сказать: «Извини, планы поменялись, ты нам не подходишь...» Я ведь в «Тамбов» не напрашивался. Григорян сам набрал, пригласил. А потом слился. На звонки и сообщения не отвечал. Клоунада! Увижу Григоряна — даже не поздороваюсь. Пройду, как мимо памятника.

    • 30-летний футболист находится без клуба.
    • Последнее место работы Дьякова – минское «Динамо».
    • Защитник выигрывал Кубок России с «Ростовом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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      Рейтинг: +35284

      portero 52 минуты назад

      характеристика григоряна

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