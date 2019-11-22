Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дьяков: «Григорян сам пригласил в «Тамбов», а потом слился. Увижу его – не поздороваюсь. Пройду как мимо памятника»

Дьяков: «Григорян сам пригласил в «Тамбов», а потом слился. Увижу его – не поздороваюсь. Пройду как мимо памятника»

22 ноября 2019, 11:45
3

Защитник Виталий Дьяков летом мог оказаться в «Тамбове». Футболиста приглашал главный тренер Александр Григорян, который в клубе уже не работает.

— Летом вы были в шаге от перехода в «Тамбов». Время спустя с Александром Григоряном так и не поговорили?

— Нет. У человека не хватило смелости позвонить, объяснить ситуацию. Не понимаю такого отношения. Разве сложно сказать: «Извини, планы поменялись, ты нам не подходишь...» Я ведь в «Тамбов» не напрашивался. Григорян сам набрал, пригласил. А потом слился. На звонки и сообщения не отвечал. Клоунада! Увижу Григоряна — даже не поздороваюсь. Пройду, как мимо памятника.

  • 30-летний футболист находится без клуба.
  • Последнее место работы Дьякова – минское «Динамо».
  • Защитник выигрывал Кубок России с «Ростовом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дьяков Виталий Григорян Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1574414964
характеристика григоряна
Ответить
Давид59
1574420490
Такое нытьё не поддерживаю. Будешь хорошо играть - обязательно заметят. Тем более, центрального защитника.
Ответить
MaxRnD
1574492756
В своё время переход из Ростова в Московское Динамо был грандиозной ошибкой - карьера рухнула
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+