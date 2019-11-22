Дьяков: «Григорян сам пригласил в «Тамбов», а потом слился. Увижу его – не поздороваюсь. Пройду как мимо памятника»

Защитник Виталий Дьяков летом мог оказаться в «Тамбове». Футболиста приглашал главный тренер Александр Григорян, который в клубе уже не работает.

— Летом вы были в шаге от перехода в «Тамбов». Время спустя с Александром Григоряном так и не поговорили?

— Нет. У человека не хватило смелости позвонить, объяснить ситуацию. Не понимаю такого отношения. Разве сложно сказать: «Извини, планы поменялись, ты нам не подходишь...» Я ведь в «Тамбов» не напрашивался. Григорян сам набрал, пригласил. А потом слился. На звонки и сообщения не отвечал. Клоунада! Увижу Григоряна — даже не поздороваюсь. Пройду, как мимо памятника.