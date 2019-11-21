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  • Головин: «У меня рациональный подход к деньгам – вместо «Роллс Ройса» инвестировал бы в недвижимость. Но иногда могу потратиться на развлечения, купить скин в CS»

Головин: «У меня рациональный подход к деньгам – вместо «Роллс Ройса» инвестировал бы в недвижимость. Но иногда могу потратиться на развлечения, купить скин в CS»

21 ноября 2019, 16:57
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем отношении к деньгам.

– Считается, что деньги меняют человека. Вас изменили?

– Самого себя объективно оценивать очень сложно. Это виднее со стороны. Но я считаю, что деньги меня не изменили. Если правильно воспитали родители, то никакие суммы не испортят.

– Делали не самые нужные покупки?

– У меня очень рациональный подход – вместо «Роллс Ройса» я бы лучше инвестировал в недвижимость. Хотя не скрою, что могу иногда себе позволить потратить деньги на развлечения. Например, купить какой-нибудь скин в Counter Strike, но без фанатизма.

Головин: «Не было таких кумиров, по которым я сходил с ума. Хотя после Евро-2008 я был в восторге от Аршавина»


Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1574355282
Молодец Саня, видно что быбло не изменило его, чисто домосед. Я вот тоже с работы домой и пару часов в футбольный менеджер залипаю и не какие ночные клубы не нужны
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hunta
1574356098
Правильно, Сань, Ролс-Ройс - это BMW , но не Ролс-Ройс..., в топку...!"
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general.lizyukov
1574371152
так ты инвестировал в недвижку или всё на скины спустил?
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