Головин: «У меня рациональный подход к деньгам – вместо «Роллс Ройса» инвестировал бы в недвижимость. Но иногда могу потратиться на развлечения, купить скин в CS»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем отношении к деньгам.

– Считается, что деньги меняют человека. Вас изменили?

– Самого себя объективно оценивать очень сложно. Это виднее со стороны. Но я считаю, что деньги меня не изменили. Если правильно воспитали родители, то никакие суммы не испортят.

– Делали не самые нужные покупки?

– У меня очень рациональный подход – вместо «Роллс Ройса» я бы лучше инвестировал в недвижимость. Хотя не скрою, что могу иногда себе позволить потратить деньги на развлечения. Например, купить какой-нибудь скин в Counter Strike, но без фанатизма.

Головин: «Не было таких кумиров, по которым я сходил с ума. Хотя после Евро-2008 я был в восторге от Аршавина»



