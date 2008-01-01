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    Головин: «У меня рациональный подход к деньгам – вместо «Роллс Ройса» инвестировал бы в недвижимость. Но иногда могу потратиться на развлечения, купить скин в CS»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем отношении к деньгам.

    – Считается, что деньги меняют человека. Вас изменили?

    – Самого себя объективно оценивать очень сложно. Это виднее со стороны. Но я считаю, что деньги меня не изменили. Если правильно воспитали родители, то никакие суммы не испортят.

    – Делали не самые нужные покупки?

    – У меня очень рациональный подход – вместо «Роллс Ройса» я бы лучше инвестировал в недвижимость. Хотя не скрою, что могу иногда себе позволить потратить деньги на развлечения. Например, купить какой-нибудь скин в Counter Strike, но без фанатизма.

    Головин: «Не было таких кумиров, по которым я сходил с ума. Хотя после Евро-2008 я был в восторге от Аршавина»


    Источник: «Чемпионат»

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