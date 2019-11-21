Головин: «Не было таких кумиров, по которым я сходил с ума. Хотя после Евро-2008 я был в восторге от Аршавина»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, кого из футболистов он считает примером для подражания.

«У каждого человека должны быть цели и такие ориентиры очень мотивируют. Ты смотришь, как играет Месси или Роналду, и понимаешь, что трудом и усердием можно развить природные качества почти до совершенства.

Что касается меня, то не было таких кумиров, по которым я сходил с ума. Хотя мне всегда нравились атакующие игроки. А после Евро-2008 я был в восторге от Андрея Аршавина, который здорово сыграл за сборную и потом провел фантастический сезон в Англии», – сказал Головин.