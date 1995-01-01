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    Дзюба пропустил тренировку «Зенита» по личной причине

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что форвард Артем Дзюба не пришел на тренировку команды в четверг по уважительной причине.

    «Артем отсутствует по личным, уважительным причинам. Сегодня он получил еще один день на решение тех важных вопросов, которые у него есть. Завтра он будет в команде», – сказал Семак.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 РоссияСан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Семак – о выкриках в адрес Дзюбы: «Относиться к этому можно только крайне негативно»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1046

      playsh 4 минуты назад

      На сутки погрузился на перескопную глубину.

      0
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      Рейтинг: +6249

      mihail200606 7 минут назад

      Расстроился бедняжка..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3750

      Добрый Бобер 13 минут назад

      РФС задержало первых подозреваемых, поехал на опознание.

      2
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      Рейтинг: +2292

      Черкизовский Кот 14 минут назад

      Не львиное это дело - на трени ходить!

      2
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      Рейтинг: +31181

      Полная Канистра 16 минут назад

      записка ---- -уехал в Простоквашино там тихо и спокойно даже корова есть подлечу нервишки и вернусь к вам друзья подружки

      4
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      Рейтинг: +8326

      KLIM777 19 минут назад

      Бомбардир решил провокациями заниматься с такими новостями. Чтобы сборище никчемных гнид набивало тут сотник комментов.

      1
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      Рейтинг: +7685

      alex1951 28 минут назад

      Дзюбкин просто-напростаки запутался в этой сумашедшей житух е......все время на виду ,сказать уж ничяво низзя........и давють и давють......вот Дзюбинатор и решил взять каникулы ,что б перезарядить ,свой COLT45 калибра,и снова в бой....покой нам только снится))))

      0
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      Рейтинг: +2112

      den161 48 минут назад

      Заливал обиду от речевок в сан-марино?))

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