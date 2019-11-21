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Дзюба пропустил тренировку «Зенита» по личной причине

21 ноября 2019, 14:43
23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что форвард Артем Дзюба не пришел на тренировку команды в четверг по уважительной причине.

«Артем отсутствует по личным, уважительным причинам. Сегодня он получил еще один день на решение тех важных вопросов, которые у него есть. Завтра он будет в команде», – сказал Семак.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 РоссияСан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Семак – о выкриках в адрес Дзюбы: «Относиться к этому можно только крайне негативно»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (23)
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den161
1574337263
Заливал обиду от речевок в сан-марино?))
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Полная Канистра
1574339149
записка ---- -уехал в Простоквашино там тихо и спокойно даже корова есть подлечу нервишки и вернусь к вам друзья подружки
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Черкизовский Кот
1574339304
Не львиное это дело - на трени ходить!
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Добрый Бобер
1574339354
РФС задержало первых подозреваемых, поехал на опознание.
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mihail200606
1574339705
Расстроился бедняжка..
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Павел Буре
1574340744
похмелье дело тонкое.
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ArReal
1574342791
Да наверно сегодня идёт запись декабрьского "прямого эфира" задай вопрос президенту - вот он и отлучился опять поклониться и спасибо сказать!))
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nik55
1574344848
скоро сайт начнет писать в какое время он на очко ходит----а позже бзенит начнет утверждать что их деревянный игрок самый популярный
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DOCTOR PENALTY
1574350071
Попробуйте не только тренировку, но и игру без него, вдруг попрёт.
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kazak161
1574356656
Не понимаю, а что плохого Дзюба сделал для сборной России? Прекрасно сыграл на ЧМ в нашей сборной, что вы его все проклинаете господа или товарищи? Вы сами то добились чего ни будь в своей жизни? Оставьте в покое парня и пусть тренируется и дает результат нашей сборной России по футболу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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