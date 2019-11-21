Дзюба пропустил тренировку «Зенита» по личной причине

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что форвард Артем Дзюба не пришел на тренировку команды в четверг по уважительной причине.

«Артем отсутствует по личным, уважительным причинам. Сегодня он получил еще один день на решение тех важных вопросов, которые у него есть. Завтра он будет в команде», – сказал Семак.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 Россия – Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Семак – о выкриках в адрес Дзюбы: «Относиться к этому можно только крайне негативно»



