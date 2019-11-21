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    Семак – о выкриках в адрес Дзюбы: «Относиться к этому можно только крайне негативно»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы на матче квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

    «Относиться к этому можно только крайне негативно. Иначе к этому событию не может относиться ни один нормальный человек. Болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать сборную нашей страны и переживать за всех игроков, которые находятся на поле», – сказал Семак.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Генсек РФС Алаев – об оскорблении Дзюбы: «Это не болельщики, им не место на стадионе. Сделаем все, чтобы они не посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Beim 5 минут назад

      Кому должны? Это у игроков и тренеров контракты по ним должны работать, а болельщики ни кому не должны, налоги уплаченны, и могут просто наслаждаться футболом и имеют свободное мнение по игре. А не довольство игрой или игроками, это результат их работы.

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    #1
    sv1969
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    #2
    Chernyi Lis
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    #3
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