Семак – о выкриках в адрес Дзюбы: «Относиться к этому можно только крайне негативно»

Кому должны? Это у игроков и тренеров контракты по ним должны работать, а болельщики ни кому не должны, налоги уплаченны, и могут просто наслаждаться футболом и имеют свободное мнение по игре. А не довольство игрой или игроками, это результат их работы.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы на матче квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).
«Относиться к этому можно только крайне негативно. Иначе к этому событию не может относиться ни один нормальный человек. Болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать сборную нашей страны и переживать за всех игроков, которые находятся на поле», – сказал Семак.
- Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
- После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
Генсек РФС Алаев – об оскорблении Дзюбы: «Это не болельщики, им не место на стадионе. Сделаем все, чтобы они не посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге»