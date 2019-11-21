Семак – о выкриках в адрес Дзюбы: «Относиться к этому можно только крайне негативно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы на матче квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

«Относиться к этому можно только крайне негативно. Иначе к этому событию не может относиться ни один нормальный человек. Болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать сборную нашей страны и переживать за всех игроков, которые находятся на поле», – сказал Семак.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Генсек РФС Алаев – об оскорблении Дзюбы: «Это не болельщики, им не место на стадионе. Сделаем все, чтобы они не посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге»



