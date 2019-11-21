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  • Семак – о выкриках в адрес Дзюбы: «Относиться к этому можно только крайне негативно»

Семак – о выкриках в адрес Дзюбы: «Относиться к этому можно только крайне негативно»

21 ноября 2019, 14:34
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбления со стороны болельщиков в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы на матче квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (5:0).

«Относиться к этому можно только крайне негативно. Иначе к этому событию не может относиться ни один нормальный человек. Болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать сборную нашей страны и переживать за всех игроков, которые находятся на поле», – сказал Семак.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Генсек РФС Алаев – об оскорблении Дзюбы: «Это не болельщики, им не место на стадионе. Сделаем все, чтобы они не посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге»


Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Зенит Россия Сан-Марино Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (3)
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Beim
1574339807
Кому должны? Это у игроков и тренеров контракты по ним должны работать, а болельщики ни кому не должны, налоги уплаченны, и могут просто наслаждаться футболом и имеют свободное мнение по игре. А не довольство игрой или игроками, это результат их работы.
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Dizgen
1574347317
НЕТ это позитив)))
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Great Tartaria
1574782096
А я скажу Вам Сергей Богданович, что болельщики имеют право не только восторженно визжать и хлопать в ладоши, НО И ИМЕЮТ ПРАВО на критику пежонов, зазнаек и прочих недоумков на футбольном поле и около него!
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