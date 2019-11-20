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  • Генсек РФС Алаев – об оскорблении Дзюбы: «Это не болельщики, им не место на стадионе. Сделаем все, чтобы они не посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге»

Генсек РФС Алаев – об оскорблении Дзюбы: «Это не болельщики, им не место на стадионе. Сделаем все, чтобы они не посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге»

20 ноября 2019, 21:10
20

Форвард сборной России Артем Дзюба во время последнего матча отбора Евро-2020 против Сан-Марино (5:0) подвергся оскорблениям. Ситуацию прокомментировал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода — группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий. РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду.

Те, кто занимались провокациями – не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро 2020», – передает слова Алаева журналист Василий Конов.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
  • Россия на Евро-2020 сыграет с Бельгией и Данией в группе. Третий соперник определится весной.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Сан-Марино Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dimmmka
1574278187
Запрет на посещение матчей евро? Боитесь, что и там кричать будут с такой игрой?
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САДЫЧОК
1574278442
.а причём тут Дзюба , Евро и Рфс , Алаев ? А , не хочет этот Рфс запретить Дзюбе болтать перед матчем ! То , что , он наговорил , должно быть наказуемо ! Рфс любой международный суд проиграет этим фанатам , ведь матчи будут проходить под эгидой УЕФА !
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Пельш 1
1574280020
Конечно им не место на стадионе, а вам господин не место в РФС! А этому лентяю не место в сборной, да и в Зените!
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Plyash
1574280492
Вот это дело будет,только лишить их посещения стадионов пожизненно,а не только Евро-20.
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Jhon1989
1574280560
Этому клоуну по меньше болтать надо,тогда может и ******......ть меньше будут. Деревяга одним словом!!!!!!!
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Lilipyt
1574298645
Некоторым людям стоит промолчать! Еще с такой трактовкой:" группа людей ПОЗВОЛИЛА себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной". Да они ради этого пролетели немало миль, потратив свое время и деньги на матч, который ни кто из РФС не смотрел! Так что они заплатили за билеты использовав это по максимуму. Вот РФС задумывалось, чтобы организовать рейс спецом для болельщиков на такой ни кому не нужный матч, чтобы сборная не осталась без поддержки? Нет?! Только умют, что чесать свой живот и закрывать рот любому критику. Пора бы призадуматься всем фан движениям и устроить акцию против РФС иначе футбол окончательно уйдет на дно...
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Axe111
1574302415
Правильно сделали,раздутая пустышка
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Mamukan
1574310125
Вот если бы Дзюба поменял свою профессию и фамилию. Стал бы чинушей Паком. То кричавшие матерные кричалки кокомамаевы, уже бы сидели в КПЗ. чиновничья рашка заботится только о своих крысятах и лицемерно вещает о защите прав человека в сирии, украине и т. п. Законная защита своих граждан от всякого рода сволочей, её только раздражает и коробит. Для этой власти граждане государства не люди, а население( не путать с насекомыми)
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Aleksandr_1986_Spb_
1574310308
За что дисквалифицировать этих болельщиков? Они фаеры не жгли, беспорядки не провоцировали... Оснований то реально нет. Люди выражали отношение к одному игроку и всё... Из Дзюбы все почему-то сделали священную корову...
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Vis-ok
1574310679
Как во времена сталина, Дзюба идол
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