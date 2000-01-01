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    Генсек РФС Алаев – об оскорблении Дзюбы: «Это не болельщики, им не место на стадионе. Сделаем все, чтобы они не посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге»

    Форвард сборной России Артем Дзюба во время последнего матча отбора Евро-2020 против Сан-Марино (5:0) подвергся оскорблениям. Ситуацию прокомментировал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

    «Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода — группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий. РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду.

    Те, кто занимались провокациями – не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро 2020», – передает слова Алаева журналист Василий Конов.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
    • Россия на Евро-2020 сыграет с Бельгией и Данией в группе. Третий соперник определится весной.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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