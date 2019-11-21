Семак – об интересе «Зенита» к Андерссону: «Не занимаюсь поиском главного тренера для клуба»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может возглавить питерский клуб.

«Я не занимаюсь поиском главного тренера для «Зенита». Все вопросы к руководству. Мое соглашение действует до конца мая. Так что никаких проблем нет. Я работаю и нахожусь на том месте, на котором должен находиться на данном этапе», – сказал Семак.

Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года.

Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, вышла в дивизион А Лиги наций и досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.

Fotbollskanalen: главный тренер сборной Швеции Андерссон может возглавить «Зенит»