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  • Семак – об интересе «Зенита» к Андерссону: «Не занимаюсь поиском главного тренера для клуба»

Семак – об интересе «Зенита» к Андерссону: «Не занимаюсь поиском главного тренера для клуба»

21 ноября 2019, 14:23
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может возглавить питерский клуб.

«Я не занимаюсь поиском главного тренера для «Зенита». Все вопросы к руководству. Мое соглашение действует до конца мая. Так что никаких проблем нет. Я работаю и нахожусь на том месте, на котором должен находиться на данном этапе», – сказал Семак.

  • Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года.
  • Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, вышла в дивизион А Лиги наций и досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.
  • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.

Fotbollskanalen: главный тренер сборной Швеции Андерссон может возглавить «Зенит»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Швеция Андерссон Янне Семак Сергей
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1574335606
Достойный ответ на недостойный вопрос.
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bset
1574335741
Нужно было ответить как Тедеско. А вообще, верх непрофессионализма задавать такие вопросы. Журналистов не осталось. Одни журналюхи.
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батог
1574336044
Нормально ответил Сергей ! Уважаю !
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Красный май
1574338904
Скромничает: выборы с бегловым сумел выиграть, мог бы и тренера подобрать, для него простая задача. Талантливый человек талантлив во всём.©
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Decorhome
1574341802
Некорректный вопрос
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Ганнибал Лектор
1574344245
Насколько вежливым надо быть человеком, чтобы так ответить на идиотский вопрос. Интересно было бы посмотреть на реакцию Карпина, если бы ему задали вопрос о поиске тренера на его место... В рожу бы плюнул или в ухо дал?
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Диктор
1574347298
Семак вызывает уважение.
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RJM555
1574357519
тренировал Уфу....тренировал бы дальше.....
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