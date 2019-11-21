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    Семак – об интересе «Зенита» к Андерссону: «Не занимаюсь поиском главного тренера для клуба»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может возглавить питерский клуб.

    «Я не занимаюсь поиском главного тренера для «Зенита». Все вопросы к руководству. Мое соглашение действует до конца мая. Так что никаких проблем нет. Я работаю и нахожусь на том месте, на котором должен находиться на данном этапе», – сказал Семак.

    • Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года.
    • Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, вышла в дивизион А Лиги наций и досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.
    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.

    Fotbollskanalen: главный тренер сборной Швеции Андерссон может возглавить «Зенит»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1142

      Красный май 21 минуту назад

      Скромничает: выборы с бегловым сумел выиграть, мог бы и тренера подобрать, для него простая задача.
      Талантливый человек талантлив во всём.©

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      Рейтинг: +1861

      Alekxei Z. 1 час назад

      Хороший вопрос. Я думал только Тодеско такие задают.

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      Рейтинг: +6698

      батог 1 час назад

      Нормально ответил Сергей ! Уважаю !

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      Рейтинг: +12625

      bset 1 час назад

      Нужно было ответить как Тедеско. А вообще, верх непрофессионализма задавать такие вопросы. Журналистов не осталось. Одни журналюхи.

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      Рейтинг: +790

      spam2009 > bset 10 минут назад

      я бы сказал журнашлюхи

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      Рейтинг: +14908

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Достойный ответ на недостойный вопрос.

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