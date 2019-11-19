Fotbollskanalen: главный тренер сборной Швеции Андерссон может возглавить «Зенит»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может возглавить «Зенит».

По информации источника, петербургский клуб заинтересован в услугах шведского специалиста.

Однако сам Андерссон отказался от комментариев по этому поводу: «Я ничего не комментирую. Потому что если я прокомментирую это, я должен будут ответить на все. У меня есть соглашение со сборной Швеции, и мне здесь очень нравится. Вот что имеет значение».