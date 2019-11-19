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  • Fotbollskanalen: главный тренер сборной Швеции Андерссон может возглавить «Зенит»

Fotbollskanalen: главный тренер сборной Швеции Андерссон может возглавить «Зенит»

19 ноября 2019, 20:25
23

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может возглавить «Зенит».

По информации источника, петербургский клуб заинтересован в услугах шведского специалиста.

Однако сам Андерссон отказался от комментариев по этому поводу: «Я ничего не комментирую. Потому что если я прокомментирую это, я должен будут ответить на все. У меня есть соглашение со сборной Швеции, и мне здесь очень нравится. Вот что имеет значение».

  • Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года.
  • Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, вышла в дивизион А Лиги наций и досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.

Источник: Fotbollskanalen

Fotbollskanalen - главный телеканал Швеции. Аудитория в твиттере - почти 150 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Швеция Андерссон Янне Семак Сергей
Комментарии (23)
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SorenSirk
1574185153
Нет, ну много уток я от бомбардира игнорю... Ибо журналистика, ибо надо писать, нооо... Неужели никому не приходит в голову, что Сергея Богдановича никто сейчас не подвинет? У него непререкаемый авторитет, его уважают абсолютно все..Даже Василий *ловлю хайп на всём* Уткин смог придраться лишь к отсутствию матершины в интервью заслуженного джентльмена первой шестер(семер?)ки лиг Европы? Он - единственный действующий персонаж футбольной России, который работает у нас и уважаем всеми. Глупо насчёт него слухи распускать. Уверен, что в случае досрочного (а об этом точно объявят заранее) расторжения контракта, провожать его придёт не меньшее количество людей, что провожало Маленького Генарала в своё время.
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BRO_football
1574185350
Внезапно. А чем Семак не угодил? Вроде бы всё хорошо и Зенит в РПЛ на 1 месте идёт. Или руководство клуба хочет взять тренера под еврокубки, чтобы у Зенита там наконец что-нибудь получилось?
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S.K.V.
1574186045
Утка
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Вомбат
1574187094
У президента ФК Зенит Медведева аж морда треснула, так он смеялся над этим бредом. А Москве нравится сериал Бред Про Зенит. Там он на втором месте по популярности после сериала Метод.
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APchelov
1574187194
Шведам на Неве не место
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Серж 69
1574187934
Ну так,мало ли,быть может,почву слегка прощупывают?Не сейчас вот прямо,а попозже..Не знаю толком,как там швед до сборной себя проявлял,но вот тренер Лейпцига кажется мне более перспективным в этом плане.И дело не в том,что Зенит проиграл оба матча немцам,просто,сам по себе этот,Нагельсман,так вроде бы,весьма толковый специалист,а учитывая его молодой возраст,он и ещё может прибавить.Другое дело,что его в Питер и не заманишь особо,ему и в Германии,вероятно,очень неплохо.
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батог
1574187936
Наконец-то не про Спартак !!!!!
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Garrincha58
1574190817
слухи и не более того хотя Семака летом точно попросят(заменят)
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Граф2019
1574191379
ура!
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SPbZenit12
1574231225
Очень странно... Хотя Лейпциг показал конечно как играть.
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