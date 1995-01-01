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    Fotbollskanalen: главный тренер сборной Швеции Андерссон может возглавить «Зенит»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон может возглавить «Зенит».

    По информации источника, петербургский клуб заинтересован в услугах шведского специалиста.

    Однако сам Андерссон отказался от комментариев по этому поводу: «Я ничего не комментирую. Потому что если я прокомментирую это, я должен будут ответить на все. У меня есть соглашение со сборной Швеции, и мне здесь очень нравится. Вот что имеет значение».

    • Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года.
    • Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, вышла в дивизион А Лиги наций и досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.

    Источник: Fotbollskanalen

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: -31020

      пьяныйхоровод 55 секунд назад

      Новый Hans Christian Andersen сочиняет про Янне Андерссона и Зенит .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6654

      батог 14 минут назад

      Наконец-то не про Спартак !!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +533

      Серж 69 14 минут назад

      Ну так,мало ли,быть может,почву слегка прощупывают?Не сейчас вот прямо,а попозже..Не знаю толком,как там швед до сборной себя проявлял,но вот тренер Лейпцига кажется мне более перспективным в этом плане.И дело не в том,что Зенит проиграл оба матча немцам,просто,сам по себе этот,Нагельсман,так вроде бы,весьма толковый специалист,а учитывая его молодой возраст,он и ещё может прибавить.Другое дело,что его в Питер и не заманишь особо,ему и в Германии,вероятно,очень неплохо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3679

      APchelov 26 минут назад

      Шведам на Неве не место

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5158

      ilichkadr > APchelov 19 минут назад

      Верно. Их место под Полтавой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7114

      Вомбат 28 минут назад

      У президента ФК Зенит Медведева аж морда треснула, так он смеялся над этим бредом. А Москве нравится сериал Бред Про Зенит. Там он на втором месте по популярности после сериала Метод.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6654

      батог > Вомбат 12 минут назад

      У Медведева и ВВП.

      0
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      Рейтинг: +699

      edw7777 > батог 9 минут назад

      ВВП болеет за Спартак

      0
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      Рейтинг: +6654

      батог > edw7777 3 минуты назад

      Да брось !!! Если только в самбо !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Авек плезир 44 минуты назад

      "Почему, мистер Андерссон, почему? Во имя чего?"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +406

      S.K.V. 45 минут назад

      Утка

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5460

      BRO_football 57 минут назад

      Внезапно. А чем Семак не угодил? Вроде бы всё хорошо и Зенит в РПЛ на 1 месте идёт. Или руководство клуба хочет взять тренера под еврокубки, чтобы у Зенита там наконец что-нибудь получилось?

      2
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      ...
      Рейтинг: +7809

      parevg > BRO_football 46 минут назад

      Было уже.
      И если кубок УЕФА купили, то ЛЧ не продадут.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7809

      parevg 57 минут назад

      А семака куда??? Команда на первом месте, чего еще мюллеру надо?
      Он мне капризного ребенка напоминает: ХОЧУ! а при наличии неограниченного бюджета - МОГУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +23

      SorenSirk 1 час назад

      Нет, ну много уток я от бомбардира игнорю... Ибо журналистика, ибо надо писать, нооо... Неужели никому не приходит в голову, что Сергея Богдановича никто сейчас не подвинет? У него непререкаемый авторитет, его уважают абсолютно все..Даже Василий *ловлю хайп на всём* Уткин смог придраться лишь к отсутствию матершины в интервью заслуженного джентльмена первой шестер(семер?)ки лиг Европы?

      Он - единственный действующий персонаж футбольной России, который работает у нас и уважаем всеми. Глупо насчёт него слухи распускать. Уверен, что в случае досрочного (а об этом точно объявят заранее) расторжения контракта, провожать его придёт не меньшее количество людей, что провожало Маленького Генарала в своё время.

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