Моуринью – о назначении в «Тоттенхэм»: «Обещаю страсть»

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера Жозе Моуринью. Португалец пообещал продемонстрировать увлеченность работой.

«Я могу пообещать страсть к работе, страсть к «Тоттенхэму». Сейчас я чувствую счастье по отношению к клубу. Его потенциал велик, проделана и делается большая работа», – считает Моуринью, чьи слова приводит Mirror.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-е годы.

Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино , проработавшего главным тренером пять с половиной лет.

, проработавшего главным тренером пять с половиной лет. После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится