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Моуринью – о назначении в «Тоттенхэм»: «Обещаю страсть»

20 ноября 2019, 23:31
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«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера Жозе Моуринью. Португалец пообещал продемонстрировать увлеченность работой.

«Я могу пообещать страсть к работе, страсть к «Тоттенхэму». Сейчас я чувствую счастье по отношению к клубу. Его потенциал велик, проделана и делается большая работа», – считает Моуринью, чьи слова приводит Mirror.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-е годы.
  • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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BlackMurder
1574302860
Ты это каждому разваленному клубу в англии обещал
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