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  • Медведев: «Ждем восстановления Малкома, надеемся на Кокорина. Сроки возвращения Лунева назвать не могу»

Медведев: «Ждем восстановления Малкома, надеемся на Кокорина. Сроки возвращения Лунева назвать не могу»

20 ноября 2019, 18:13
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.

«Ждем восстановления Малкома. Также надеемся на Кокорина. Он тренируется и набирает форму. Видно, у него огромное желание, он соскучился по футболу. К сожалению, не могу порадовать в ситуации с Луневым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду.

У ряда игроков заканчиваются контракты. Лучшим временем для разговора на эту тему будет летнее трансферное окно. Обновление команды не может носить массовый характер. Должен сохраняться костяк. Важно сохранить командный дух. Будем идти победным путем.

Мы отправили игроков в аренду, чтобы они получили игровую практику, но они наши, тренерский штаб внимательно за ними следит. Все кандидаты на возвращение. Скорее всего, это произойдет не зимой», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

  • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Лунев не играет с начала октября.
  • Кокорин, освободившийся из колонии в сентябре, будет дозаявлен за «Зенит» зимой.

Источник: твиттер «Радио Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Лунев Андрей Малком Медведев Александр
Комментарии (6)
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paracetamol
1574264696
Я лично жду Коку. Соскучился по футболу товаришш. Должен забивать, и много!
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Давид59
1574265768
Кокорин набирает форму, Дзюба - теряет
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Ганнибал Лектор
1574274453
Может Дзюба поэтому и захандрил - вспомнил, как при Манчини Кокоша усадил его на лавку. Тренировочный процесс, скорее всего демонстрирует запредельное желание Саши вернуться. Сложная ситуация для Семака, но возможно извлечь из нее выгоду. Здоровая конкуренция - двигатель развития команды.
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Авек плезир
1574275301
"не могу порадовать в ситуации с Луневым" Господи, да всем насрать уже на лунева
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vmonomah17
1574276082
Пока Лунев играть не научится, будет у него "неизвестная" травма.
Парень поймал синдром Лодыгина - много денег в кармане создает регресс карьеры.
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Garrincha58
1574280827
лучше ищите тренера
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