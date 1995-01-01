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    Медведев: «Ждем восстановления Малкома, надеемся на Кокорина. Сроки возвращения Лунева назвать не могу»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.

    «Ждем восстановления Малкома. Также надеемся на Кокорина. Он тренируется и набирает форму. Видно, у него огромное желание, он соскучился по футболу. К сожалению, не могу порадовать в ситуации с Луневым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду.

    У ряда игроков заканчиваются контракты. Лучшим временем для разговора на эту тему будет летнее трансферное окно. Обновление команды не может носить массовый характер. Должен сохраняться костяк. Важно сохранить командный дух. Будем идти победным путем.

    Мы отправили игроков в аренду, чтобы они получили игровую практику, но они наши, тренерский штаб внимательно за ними следит. Все кандидаты на возвращение. Скорее всего, это произойдет не зимой», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

    • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Лунев не играет с начала октября.
    • Кокорин, освободившийся из колонии в сентябре, будет дозаявлен за «Зенит» зимой.

    Источник: твиттер «Радио Зенит»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +705

      Давид59 46 минут назад

      Кокорин набирает форму, Дзюба - теряет

      0
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      Рейтинг: +4174

      paracetamol 1 час назад

      Я лично жду Коку. Соскучился по футболу товаришш. Должен забивать, и много!

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