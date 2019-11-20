Медведев: «Ждем восстановления Малкома, надеемся на Кокорина. Сроки возвращения Лунева назвать не могу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.

«Ждем восстановления Малкома. Также надеемся на Кокорина. Он тренируется и набирает форму. Видно, у него огромное желание, он соскучился по футболу. К сожалению, не могу порадовать в ситуации с Луневым, пока не могу назвать сроки возвращения его в команду.

У ряда игроков заканчиваются контракты. Лучшим временем для разговора на эту тему будет летнее трансферное окно. Обновление команды не может носить массовый характер. Должен сохраняться костяк. Важно сохранить командный дух. Будем идти победным путем.

Мы отправили игроков в аренду, чтобы они получили игровую практику, но они наши, тренерский штаб внимательно за ними следит. Все кандидаты на возвращение. Скорее всего, это произойдет не зимой», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».