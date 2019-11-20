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  • Хоккейный «Авангард» – о назначении Моуринью в «Тоттенхэм»: «Закаленным в Балашихе ничего не страшно, порви всех!»

Хоккейный «Авангард» – о назначении Моуринью в «Тоттенхэм»: «Закаленным в Балашихе ничего не страшно, порви всех!»

20 ноября 2019, 13:52

Омский «Авангард» пошутил о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера «Тоттенхэма».

«Новости футбола: Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Закаленным в Балашихе ничего не страшно, желаем удачи в Лондоне, порви всех!» – говорится в сообщении хоккейного клуба в твиттере.

  • В феврале Моуринью проводил символическое вбрасывание перед матчем «Авангарда» и СКА в Балашихе. После успешного вбрасывания он поскользнулся на льду и упал.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером


Источник: твиттер «Авангарда»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе
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