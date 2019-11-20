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    Хоккейный «Авангард» – о назначении Моуринью в «Тоттенхэм»: «Закаленным в Балашихе ничего не страшно, порви всех!»

    Омский «Авангард» пошутил о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера «Тоттенхэма».

    «Новости футбола: Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Закаленным в Балашихе ничего не страшно, желаем удачи в Лондоне, порви всех!» – говорится в сообщении хоккейного клуба в твиттере.

    • В феврале Моуринью проводил символическое вбрасывание перед матчем «Авангарда» и СКА в Балашихе. После успешного вбрасывания он поскользнулся на льду и упал.

    «Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером


    Источник: твиттер «Авангарда»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1837

      Борат 19 секунд назад

      типа хайпанули ?

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