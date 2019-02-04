Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью пришел на хоккей в Балашихе и упал во время вбрасывания


    3
    Голосов: 11
    04.02.2019 19:45
    Жозе, как же так?

    Не удивляйтесь, что мы снова пишем про хоккей. Встреча «Авангарда» и СКА привлекла внимание вообще всех, потому что на нее пригласили Жозе Моуринью. Безработный тренер прошелся по улицам Балашихи и еще днем оказался в гостях у «Авангарда».

    Пообщался с главным тренером.

    Сфотографировался с командой.

    Постоял на тренерской скамейке, где тоже смотрелся органично.

    Впечатлился коньками.

    Символическое вбрасывание перед игрой тоже доверили исполнять Жозе. Моуринью все сделал, но упал.

    Почему именно эта игра?

    Регулярный чемпионат КХЛ – длинный и сложный турнир, где команды по несколько раз играют друг с другом. Для топ-команд матчи перед плей-офф обычно влияют только на выборку соперников. Тут проверяются актуальные схемы и наработки перед главными играми, а количество зрителей на трибунах ожидаемо падает. Хоккей приедается и попадает на промежуточный период: матчи еще как бы важные, но впереди будут интереснее.

    «Авангард» и СКА давно обеспечили место в решающих сериях. В регулярке у «Авангарда» осталось всего два домашних матча, а статусная вывеска перед плей-офф стала хорошим поводом для лишнего пиара и привлечения болельщиков. Совместно со спонсорами из G-Drive клуб подготовил для фанатов много приятных вещей: автограф-сессию игроков, активности и G-Drive квест с одним из призов в виде автографа специального гостя. Если и делать шоу, то крупное – для этого и нужен Моуринью.

    Реакция фанатов «Авангарда», когда они узнали о приезде Жозе:

    Зачем это «Авангарду»?

    Весь сезон «Авангард» через различные акции повышает собственную популярность. Летом команда неожиданно уехала из родного Омска, где возникли проблемы с домашней ареной. В экстренных поисках нового дома остановились на Балашихе – пришлось привлекать новых фанатов и осваиваться рядом с Москвой. В среднем на матчи «Авангарда» ходят чуть больше 4 тысяч зрителей, а на топовых играх арена почти полная. Учитывая нахождение рядом сразу трех московских команд, такая посещаемость точно считается хорошим результатом.

    Всего этого не было бы без грамотной работы вне матчей, а приглашение Моуринью – лишняя возможность засветить клуб. Никакой заслуги КХЛ в таком пиаре нет, а вся история связана только с конкретным клубом.

    Общая активность «Авангарда» тоже важна. Клуб классно завлекает зрителей через социальные сети. Чем-то все это напоминает манеру «Енисея», но только в редком и чуть более точном исполнении.

    • Футбольные фанаты знают об «Авангарде» через твиты по главным инфоповодам. У «Зенита» и «Краснодара» клуб спрашивал о заведениях в Москве. Глушакова и Ещенко «Авангард» вообще звал на работу с разрешением всех лайкать.
    • «Авангард» постоянно отвечает болельщикам в социальных сетях. Это один из немногих клубов, где есть обратная связь. По постам тоже выходит креативно.
    • Активность «Авангарда» заметила даже Ольга Бузова. На своей странице в инстаграме, где 14,8 миллионов подписчиков, она уже объявила о готовности стать клубным талисманом. Если что, такой пиар не стоил клубу ни копейки: просто сняли видео, отметили Бузову, пригласили ее на хоккей.

    text

    Публикация от text (@buzova86)

    Почему именно Моуринью?

    Нобель Арустамян рассказывал, что Жозе приехал в Россию из-за прошлогоднего контракта с Russia Today. Португальский тренер должен несколько раз посетить Россию и студии канала. Моуринью уже дважды приезжал во время чемпионата мира, но потом был занят работой в «Манчестер Юнайтед». Когда Жозе уволили, его занятость резко сократилась. Для безработного тренера вряд ли было трудно найти время на еще одну поездку в России. Тем более что ничем особенным он не занимался.

    О том, что Моуринью приедет на российский хоккей, он сам рассказывал еще в середине января. «Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию. Для меня это первый опыт», – сказал Моуринью без всякой конкретики, поэтому никто не заметил. Тренер отклонил три предложения о работе и проводит время в свое удовольствие.

    Вот самые заметные новости о Жозе за последнее время:

    1. Сходил на матч чемпионата Португалии «Витория Сетубал» – «Санта-Клара».
    2. Стал экспертом beIN SPORTS, но по соглашению с «МЮ» не может говорить о внутренних делах клуба.
    3. Получил от все того же «МЮ» 15 миллионов фунтов компенсации за увольнение.
    4. Дал несколько интервью, где рассказал о прошлом в «Челси» и в «Интере».
    5. Теперь вот пришел на хоккей.

    Наши главные материалы о Моуринью:

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

    Места, где Моуринью спасет карьеру

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ХК «Авангард», КХЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 6 февраля 2019, 22:40

      Не понял, - куда кого вбрасывали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2019, 16:47

      Балашиха - приют уклонистов от налогов. Теперь там ждут Роналду и Модрича.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      elsemar 5 февраля 2019, 14:02

      Зарабатывай на ставках -> buki-sosamba.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 февраля 2019, 11:04

      "Новость" в стиле Маяковского :"НА Кузнецком мосту упала лошадь..." Далее там обыватель обсуждает : "...лошадь упала! Упала лошадь!".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 5 февраля 2019, 09:58

      похоже, зенит ищет тренера..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9738

      САДЫЧОК 5 февраля 2019, 08:14

      Фигли...ТУРИСТ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5874

      AtticusFinch 5 февраля 2019, 04:13

      Звезда падает, загадывайте желание!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 5 февраля 2019, 00:43

      Второе падение Маура за последнии пару месяцев

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY > DMитрий 5 февраля 2019, 16:40

      3-е! Упал через ленточку, упал на льду, выпал из МЮ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      fozziv 4 февраля 2019, 23:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зарабатывай на ставках - maks-bet.ru

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      nikki22 4 февраля 2019, 21:53

      автор статьи-учи русский язык

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11