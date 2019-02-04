Моуринью пришел на хоккей в Балашихе и упал во время вбрасывания

Жозе, как же так?

Не удивляйтесь, что мы снова пишем про хоккей. Встреча «Авангарда» и СКА привлекла внимание вообще всех, потому что на нее пригласили Жозе Моуринью. Безработный тренер прошелся по улицам Балашихи и еще днем оказался в гостях у «Авангарда».

Пообщался с главным тренером.

Сфотографировался с командой.

Постоял на тренерской скамейке, где тоже смотрелся органично.

Впечатлился коньками.

Символическое вбрасывание перед игрой тоже доверили исполнять Жозе. Моуринью все сделал, но упал.

twit text — КХЛ (@khl) 4 февраля 2019 г.

Почему именно эта игра?

Регулярный чемпионат КХЛ – длинный и сложный турнир, где команды по несколько раз играют друг с другом. Для топ-команд матчи перед плей-офф обычно влияют только на выборку соперников. Тут проверяются актуальные схемы и наработки перед главными играми, а количество зрителей на трибунах ожидаемо падает. Хоккей приедается и попадает на промежуточный период: матчи еще как бы важные, но впереди будут интереснее.

«Авангард» и СКА давно обеспечили место в решающих сериях. В регулярке у «Авангарда» осталось всего два домашних матча, а статусная вывеска перед плей-офф стала хорошим поводом для лишнего пиара и привлечения болельщиков. Совместно со спонсорами из G-Drive клуб подготовил для фанатов много приятных вещей: автограф-сессию игроков, активности и G-Drive квест с одним из призов в виде автографа специального гостя. Если и делать шоу, то крупное – для этого и нужен Моуринью.

twit text — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 4 февраля 2019 г.

Реакция фанатов «Авангарда», когда они узнали о приезде Жозе:

Зачем это «Авангарду»?

Весь сезон «Авангард» через различные акции повышает собственную популярность. Летом команда неожиданно уехала из родного Омска, где возникли проблемы с домашней ареной. В экстренных поисках нового дома остановились на Балашихе – пришлось привлекать новых фанатов и осваиваться рядом с Москвой. В среднем на матчи «Авангарда» ходят чуть больше 4 тысяч зрителей, а на топовых играх арена почти полная. Учитывая нахождение рядом сразу трех московских команд, такая посещаемость точно считается хорошим результатом.

Всего этого не было бы без грамотной работы вне матчей, а приглашение Моуринью – лишняя возможность засветить клуб. Никакой заслуги КХЛ в таком пиаре нет, а вся история связана только с конкретным клубом.

Общая активность «Авангарда» тоже важна. Клуб классно завлекает зрителей через социальные сети. Чем-то все это напоминает манеру «Енисея», но только в редком и чуть более точном исполнении.

Футбольные фанаты знают об «Авангарде» через твиты по главным инфоповодам. У «Зенита» и «Краснодара» клуб спрашивал о заведениях в Москве. Глушакова и Ещенко «Авангард» вообще звал на работу с разрешением всех лайкать.

«Авангард» постоянно отвечает болельщикам в социальных сетях. Это один из немногих клубов, где есть обратная связь. По постам тоже выходит креативно.

Активность «Авангарда» заметила даже Ольга Бузова. На своей странице в инстаграме, где 14,8 миллионов подписчиков, она уже объявила о готовности стать клубным талисманом. Если что, такой пиар не стоил клубу ни копейки: просто сняли видео, отметили Бузову, пригласили ее на хоккей.

text text text Публикация от text (@buzova86) 7 Янв 2019 в 5:48 PST

Почему именно Моуринью?

Нобель Арустамян рассказывал, что Жозе приехал в Россию из-за прошлогоднего контракта с Russia Today. Португальский тренер должен несколько раз посетить Россию и студии канала. Моуринью уже дважды приезжал во время чемпионата мира, но потом был занят работой в «Манчестер Юнайтед». Когда Жозе уволили, его занятость резко сократилась. Для безработного тренера вряд ли было трудно найти время на еще одну поездку в России. Тем более что ничем особенным он не занимался.

О том, что Моуринью приедет на российский хоккей, он сам рассказывал еще в середине января. «Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию. Для меня это первый опыт», – сказал Моуринью без всякой конкретики, поэтому никто не заметил. Тренер отклонил три предложения о работе и проводит время в свое удовольствие.

Вот самые заметные новости о Жозе за последнее время:

Сходил на матч чемпионата Португалии «Витория Сетубал» – «Санта-Клара». Стал экспертом beIN SPORTS, но по соглашению с «МЮ» не может говорить о внутренних делах клуба. Получил от все того же «МЮ» 15 миллионов фунтов компенсации за увольнение. Дал несколько интервью, где рассказал о прошлом в «Челси» и в «Интере». Теперь вот пришел на хоккей.

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