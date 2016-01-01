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    «Сочи» отправил Точилина в отставку

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подал в отставку с поста главного тренера клуба.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Березовский, который будет возглавлять команду до зимней паузы.

    «Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны.

    Благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах РПЛ. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Сочи» за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи!» – цитирует Точилина пресс-служба «Сочи».

    • Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги сочинцы занимают последнее место в таблице.

    «СЭ»: Точилин покинет «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Березовский

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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