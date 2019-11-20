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«Сочи» отправил Точилина в отставку

20 ноября 2019, 12:18
13

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подал в отставку с поста главного тренера клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Березовский, который будет возглавлять команду до зимней паузы.

«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны.

Благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах РПЛ. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Сочи» за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи!» – цитирует Точилина пресс-служба «Сочи».

  • Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги сочинцы занимают последнее место в таблице.

«СЭ»: Точилин покинет «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Березовский

Источник: Официальный сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Точилин Александр
Комментарии (13)
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paracetamol
1574241591
Давно пора.
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порт
1574242605
Кто будет рулить? Кононов?
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Вальдемар IV
1574243152
березовскому объяснили где надо сливать а где нет
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Nesterenko
1574243813
Эх опоздали, надо было раньше увольнять, а то Моур уже пристроился.
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helllacoste
1574248602
Я думаю, Роттенберг может себе позволить Маурисио Почеттино
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Retiremen_VMF
1574260242
Странно все как то. Состав у команды довольно сильный, деньги есть все есть, а результата нет. Очень даже можно понять тов. Ротенберга. Да и Точилину думаю обижаться не за что. Пол сезона, времени предостаточно, что бы сделать шажок в перед...
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RJM555
1574260383
Рахимов и только......
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dredan
1574260489
Как раз Покеттино освободился
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Рубинище
1574261247
Журналистики уже всех кого из тренеров знают, отправили на замену в Сочи.
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овертайм
1574311237
григорян!)))
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