«Сочи» отправил Точилина в отставку

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подал в отставку с поста главного тренера клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Березовский, который будет возглавлять команду до зимней паузы.

«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны.

Благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах РПЛ. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Сочи» за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи!» – цитирует Точилина пресс-служба «Сочи».

Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги сочинцы занимают последнее место в таблице.

«СЭ»: Точилин покинет «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Березовский