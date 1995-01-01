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    Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные выкрики российских болельщиков в адрес нападающего национальной команды Артема Дзюбы.

    «В раздевалке мы поздравили друг друга с окончанием отборочного турнира, с хорошим годом. Эту тему мы не обсуждали, по простой причине. Думал, ничему удивляться не буду, оказалось — есть чему. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим это на их совести и будем идти своей дорогой», – сказал Черчесов.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1617

      Axe111 11 минут назад

      Все правильно сделали

      0
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      Рейтинг: +623

      FENIX-SL 12 минут назад

      так капитана этого ты назначаешь
      его даже в запасе быть не должно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1008

      playsh 59 минут назад

      Черчесов, мне кажется,что это вы оскорбили всех болельщиков своей бессмысленной игрой с Бельгией,да ещё у себя дома.Бумеранг прилетел назад.

      -1
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      Рейтинг: +3132

      Gek Dement > playsh 53 минуты назад

      Аршавин в 2012 для аутистов со взглядами вроде твоих все сказал. По моему он даже очень мягко сказал и корректно, стоило жёстче.

      1
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      Рейтинг: +623

      FENIX-SL > Gek Dement 11 минут назад

      ну ничего
      еще увидишь как круто они сыграют оставшиеся два матча

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