Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные выкрики российских болельщиков в адрес нападающего национальной команды Артема Дзюбы.

«В раздевалке мы поздравили друг друга с окончанием отборочного турнира, с хорошим годом. Эту тему мы не обсуждали, по простой причине. Думал, ничему удивляться не буду, оказалось — есть чему. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим это на их совести и будем идти своей дорогой», – сказал Черчесов.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020