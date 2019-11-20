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  • Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

20 ноября 2019, 01:12
49

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные выкрики российских болельщиков в адрес нападающего национальной команды Артема Дзюбы.

«В раздевалке мы поздравили друг друга с окончанием отборочного турнира, с хорошим годом. Эту тему мы не обсуждали, по простой причине. Думал, ничему удивляться не буду, оказалось — есть чему. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим это на их совести и будем идти своей дорогой», – сказал Черчесов.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (49)
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Plyash
1574202997
Черчесов, мне кажется,что это вы оскорбили всех болельщиков своей бессмысленной игрой с Бельгией,да ещё у себя дома.Бумеранг прилетел назад.
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Axe111
1574205914
Все правильно сделали
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алдан2014
1574217687
Черчесову пора понять,что болельщики в основной массе не любят Дзюбу.И в этом он лишь сам виноват.И пусть он забьёт много голов,но своим не станет.Слишком много негатива было за его карьеру
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RamosRM
1574220135
Где был этот не доделанный в игре с Бельгией?Черчесов такой же не до тренер)))
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Derzkiy1
1574220959
Вот красавец кто-то заморочился ))) а что кричали ? Что он тупое бревно? Это пафосное полено давно на землю приземлить нужно, Роналду не так ценит себя как он
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Niko
1574221173
Болельщики через чур дофига на себя берут, особенно сборной. Тип играет за команду, приносит пользу, команда показываетрезультаты, которые нам не снились. Он че то должен подходить к диванным экспертам которые кричали 90 минут. Не много ли чести? Неадекватность полная. Одни с командами по миру ездят, другие в сан Марино прилетели. Ну прилетел значит посчитал нужным. При пустых трибунах сыграли не хуже бы. Через чур много чести!!!
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Vis-ok
1574221663
Слишком самоуверенный Дзюба всегда красиво говорит, хотя многие голы которые он забивает не его заслуга, вот и фанаты красиво сказали
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woyser
1574224075
Это твой капитан, ну никак не наш и нашим не будет.
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Derzkiy1
1574239910
Капитан должен быть примером , Акинфеев к примеру , а этот клоун
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SPbZenit12
1574246392
Кричать на трибунах, когда играют местные клубы ещё куда не шло, но в другой стране, когда играет ТВОЯ сборная... Это пздц, товарищи!
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