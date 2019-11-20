Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

Определились 20 из 24 команд и состав корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд, заняв второе место в отборочной группе I.

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Испания, Украина, Германия.

Корзина 2: Франция, Голландия, Швейцария, Хорватия, Польша, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия, Турция.

Корзина 4: Финляндия, Уэльс, четыре команды-победителя дивизионов A, B, C и D в Лиге наций.

Плей-офф Лиги наций состоится весной 2020 года.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

Сборная России сыграет в группе B, три команды которой уже известны.

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020