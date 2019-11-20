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  • Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

20 ноября 2019, 01:05
16

Определились 20 из 24 команд и состав корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд, заняв второе место в отборочной группе I.

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Испания, Украина, Германия.

Корзина 2: Франция, Голландия, Швейцария, Хорватия, Польша, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия, Турция.

Корзина 4: Финляндия, Уэльс, четыре команды-победителя дивизионов A, B, C и D в Лиге наций.

  • Плей-офф Лиги наций состоится весной 2020 года.
  • Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.
  • Сборная России сыграет в группе B, три команды которой уже известны.

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (16)
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MrRonRSM
1574207277
Почему турки в 3 корзине? Говорили что топ 2 команды по очкам на 2 месте пойдут во 2 у России 24 у турков 23, и почему французы во 2 А укр в 1 те и те выиграли группы у Франции больше очков да и в рейтинге она выше украины хз как они считают зачем вообще отбор нужен был раз половина команд хозяева сделали бы одного и то номинального а проводили так же по всем городам
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Nesterenko
1574218236
Объясните мне кто-нибудь, по какому критерию распределяли команды по корзинам?
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oyabun
1574222544
Ладно у нас, у Хохлов вообще группа смерти.
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SaveAS
1574222610
Чемпионы Европы в 3ий корзине? Очень странная сортировка
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diemens74
1574223796
От Турции две команды? Заслужили видимо.
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Play
1574228857
Выходит, что у нас в группе уже однозначно Бельгия, Россия и Дания. С Украиной не можем попасть, а остальные в 1й корзине тоже принимающие страны, а трёх таких в одной группе не может быть.
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Garrincha58
1574232982
какая разница кому мы будем проигрывать
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Из Твери Леха
1574245339
За полгода в сборную подтянутся Кокоша с Мамаем. Весь вопрос в том, будет ли Стасик придерживаться своим принципам дзюбозависимой игры, если даже уже защитники Сан-Марино не дали ему ничего сделать...
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Январь 59
1574245525
Чем сильнее будет состав группы, тем интереснее будет футбол. А в случае прохода меньше будет хейтеров.
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