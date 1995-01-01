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    Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

    Определились 20 из 24 команд и состав корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд, заняв второе место в отборочной группе I.

    Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Испания, Украина, Германия.

    Корзина 2: Франция, Голландия, Швейцария, Хорватия, Польша, Россия.

    Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия, Турция.

    Корзина 4: Финляндия, Уэльс, четыре команды-победителя дивизионов A, B, C и D в Лиге наций.

    • Плей-офф Лиги наций состоится весной 2020 года.
    • Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.
    • Сборная России сыграет в группе B, три команды которой уже известны.

    Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      aldo conte 22 минуты назад

      Как всегда будем бороться за второе место в группе.

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