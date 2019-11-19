Медведев – об информации про интерес к Андерссону: «Не смешите, а то у меня губы потрескаются»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера команды Янне Андерссона, возглавляющего сборную Швеции.
«Назначение Андерссона? Не смешите, а то у меня губы потрескаются», – сказал Медведев.
- Нынешним главным тренером «Зенита» является Сергей Семак.
- Его контракт истекает летом 2020 года.
- Под руководством Андерссона сборная Швеции дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, вышла в дивизион А Лиги наций, а также досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.
Источник: «Чемпионат»