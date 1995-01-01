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    Медведев – об информации про интерес к Андерссону: «Не смешите, а то у меня губы потрескаются»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера команды Янне Андерссона, возглавляющего сборную Швеции.

    «Назначение Андерссона? Не смешите, а то у меня губы потрескаются», – сказал Медведев.

    • Нынешним главным тренером «Зенита» является Сергей Семак.
    • Его контракт истекает летом 2020 года.
    • Под руководством Андерссона сборная Швеции дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, вышла в дивизион А Лиги наций, а также досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4146

      paracetamol 21 минуту назад

      Правильно ответил.

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      Рейтинг: +4365

      3a zenit 31 минуту назад

      губы наверное обветрил...такое часто у нас бывает.

      0
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      Рейтинг: +14862

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Не будешь свои губы раскатывать - не потрескаются.

      3
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