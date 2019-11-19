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  • Медведев – об информации про интерес к Андерссону: «Не смешите, а то у меня губы потрескаются»

Медведев – об информации про интерес к Андерссону: «Не смешите, а то у меня губы потрескаются»

19 ноября 2019, 22:25
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера команды Янне Андерссона, возглавляющего сборную Швеции.

«Назначение Андерссона? Не смешите, а то у меня губы потрескаются», – сказал Медведев.

  • Нынешним главным тренером «Зенита» является Сергей Семак.
  • Его контракт истекает летом 2020 года.
  • Под руководством Андерссона сборная Швеции дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, вышла в дивизион А Лиги наций, а также досрочно обеспечила себе место на Евро-2020.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Швеция Андерссон Янне Медведев Александр
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1574192197
Не будешь свои губы раскатывать - не потрескаются.
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3a zenit
1574193005
губы наверное обветрил...такое часто у нас бывает.
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paracetamol
1574193650
Правильно ответил.
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Павелий
1574197121
Вот так с бесконечных денег Газпрома харя и начинает трескаться!
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Niko
1574221607
Зачем? Че плохой результат? Или швед сделал бы Лейпциг?
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Иван Петров 1986
1574262862
Они у тебя уже треснули от халявных бабок газпрома.
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