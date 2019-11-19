Медведев – об информации про интерес к Андерссону: «Не смешите, а то у меня губы потрескаются»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера команды Янне Андерссона, возглавляющего сборную Швеции.

«Назначение Андерссона? Не смешите, а то у меня губы потрескаются», – сказал Медведев.