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  • Селюк: «Гогуа – лучший защитник ЦСКА. Вопрос с арендой даже не рассматривается»

Селюк: «Гогуа – лучший защитник ЦСКА. Вопрос с арендой даже не рассматривается»

19 ноября 2019, 14:09
7

Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что ивуариец не покинет команду зимой.

«Может ли Гогуа уйти в аренду зимой? Гогуа – лучший защитник команды, возьмите статистику и посмотрите. А не играл он в старте, потому что у него была травма, в некоторых матчах Седрик выходил на уколах.

Вопрос с арендой даже не рассматривается. Уверен, что и ЦСКА сам не хочет с ним расставаться. У него все в порядке», — сказал Селюк.

  • Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» летом этого года. Сумма трансфера составила 400 тыс. евро.
  • Ранее ивуарийский защитник выступал за «Даугавспилс», «СКА-Хабаровск», «Кайрат» и «Ригу».
  • В текущем розыгрыше РПЛ Гогуа принял участие в девяти матчах и забил три гола.

Гогуа будет играть в ЦСКА «за тарелку супа», если нарушит условия контракта


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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bset
1574161923
Чтобы делать такие заявления, основываясь на такой короткой статистике, нужно совсем умом не блистать. Как сезон отыграет с такой статистикой, так и посмотрим.
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Давид59
1574162066
Агент нахваливает своего клиента, делает ему рекламу на "бомбардире". Интересно: так или за деньги
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Boeung777
1574162130
Гогуа – лучший защитник команды, возьмите статистику и посмотрите. В основе выходил даже Карпов, который молод и делает очень много ошибок, только не Гогуа. Вот и вся статистика, товарищ Селюк.
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Lester84
1574162238
еще бы футболиста с ценой в 400 косарей в аренду брали)))) Селюк - такой клоун
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Derzkiy1
1574166021
Магнуссон и Дивеев тогда кто? Карпова надо заигрывать
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