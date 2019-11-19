Селюк: «Гогуа – лучший защитник ЦСКА. Вопрос с арендой даже не рассматривается»

Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что ивуариец не покинет команду зимой.

«Может ли Гогуа уйти в аренду зимой? Гогуа – лучший защитник команды, возьмите статистику и посмотрите. А не играл он в старте, потому что у него была травма, в некоторых матчах Седрик выходил на уколах.

Вопрос с арендой даже не рассматривается. Уверен, что и ЦСКА сам не хочет с ним расставаться. У него все в порядке», — сказал Селюк.

Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» летом этого года. Сумма трансфера составила 400 тыс. евро.

Ранее ивуарийский защитник выступал за «Даугавспилс», «СКА-Хабаровск», «Кайрат» и «Ригу».

В текущем розыгрыше РПЛ Гогуа принял участие в девяти матчах и забил три гола.

Гогуа будет играть в ЦСКА «за тарелку супа», если нарушит условия контракта



