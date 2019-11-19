Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Селюк: «Гогуа – лучший защитник ЦСКА. Вопрос с арендой даже не рассматривается»

    Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что ивуариец не покинет команду зимой.

    «Может ли Гогуа уйти в аренду зимой? Гогуа – лучший защитник команды, возьмите статистику и посмотрите. А не играл он в старте, потому что у него была травма, в некоторых матчах Седрик выходил на уколах.

    Вопрос с арендой даже не рассматривается. Уверен, что и ЦСКА сам не хочет с ним расставаться. У него все в порядке», — сказал Селюк.

    • Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» летом этого года. Сумма трансфера составила 400 тыс. евро.
    • Ранее ивуарийский защитник выступал за «Даугавспилс», «СКА-Хабаровск», «Кайрат» и «Ригу».
    • В текущем розыгрыше РПЛ Гогуа принял участие в девяти матчах и забил три гола.

    Гогуа будет играть в ЦСКА «за тарелку супа», если нарушит условия контракта


    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:09
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Derzkiy1 42 минуты назад

      Магнуссон и Дивеев тогда кто? Карпова надо заигрывать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8261

      KLIM777 > Derzkiy1 39 минут назад

      Карпов лошара редкая. Вы вообще матчи смотрите или от балды тут лепите ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4382

      Lester84 1 час назад

      еще бы футболиста с ценой в 400 косарей в аренду брали)))) Селюк - такой клоун

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1187

      Boeung777 1 час назад

      Гогуа – лучший защитник команды, возьмите статистику и посмотрите. В основе выходил даже Карпов, который молод и делает очень много ошибок, только не Гогуа. Вот и вся статистика, товарищ Селюк.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +689

      Давид59 1 час назад

      Агент нахваливает своего клиента, делает ему рекламу на "бомбардире". Интересно: так или за деньги

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Dmitriy 87 > Давид59 1 час назад

      400 тыс стоит из них сотка Селюку))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12593

      bset 1 час назад

      Чтобы делать такие заявления, основываясь на такой короткой статистике, нужно совсем умом не блистать. Как сезон отыграет с такой статистикой, так и посмотрим.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74501
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru