Гогуа будет играть в ЦСКА «за тарелку супа», если нарушит условия контракта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об условиях контрактного соглашения клуба с защитником Седриком Гогуа.

«Мы следили за теми матчами, которые он уже провeл в составе «Тамбова», матчами до «Тамбова». Периодически игрок показывал свой высокий уровень, но потом наступало затмение, человек забывал о футболе. Эта история, к сожалению, распространeнная. Не надо быть ханжами, каждый из нас в молодости допускал ошибки. Не могу сказать, что нас это не смущало. Была проведена определeнная работа. Я лично с ним встречался, долго беседовал.

Для того, чтобы помочь ему в соблюдении этого соглашения, контракт с ним заключен максимально жeсткий, просто беспрецедентный. Мы такого ещe не подписывали. Шаг вправо, шаг влево... Обычно хочется, чтобы игрок быстро прочитал свой контракт, потому что это занимает время, каждый пытается отставить свои интересы. Но тут я сам настаивал, чтобы Гогуа прочитал его максимально внимательно.

По большому счeту, футболист, в случае нарушения дисциплины, остаeтся с 10% от той зарплаты, которую мы согласовали. То есть играет за тарелку супа. Я не беру ещe штрафные санкции. Седрик понял, что он подписывает. К тому же одно дело — вот так куролесить в клубах, где не так за этим следят, а другое дело в ЦСКА. Он понимает, если такое случится у нас, его футбольная карьера закончится. Он может где-то играть, но о серьeзных клубах и заработке можно будет забыть. Надеюсь, все эти факторы будут его мотивировать такого не допускать», – отметил Бабаев.