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    Гончаренко: «Если мат с моей стороны был слышен громко и на всю страну, наказание нужно принимать»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение КДК РФС наказать его за нецензурные высказывания в адрес судей в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

    «Решение КДК? Если мат с моей стороны был слышен громко и на всю страну, наказание нужно принимать. О справедливости не могу судить, тем более что я не вникал в какие-то политические дебри», – сказал Гончаренко.

    Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно

    Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4061

      Владислав Vlad 2 часа назад

      наказание нужно принимать
      Кому принимать? Перепутал слова?

      0
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      Рейтинг: +4135

      paracetamol 2 часа назад

      Тыж говорил, что не матерился.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12581

      bset > paracetamol 2 часа назад

      Он говорил, что никого не оскорблял. А про мат и речи не было.

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