Гончаренко: «Если мат с моей стороны был слышен громко и на всю страну, наказание нужно принимать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение КДК РФС наказать его за нецензурные высказывания в адрес судей в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«Решение КДК? Если мат с моей стороны был слышен громко и на всю страну, наказание нужно принимать. О справедливости не могу судить, тем более что я не вникал в какие-то политические дебри», – сказал Гончаренко.

Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»