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  • Гончаренко: «Если мат с моей стороны был слышен громко и на всю страну, наказание нужно принимать»

Гончаренко: «Если мат с моей стороны был слышен громко и на всю страну, наказание нужно принимать»

18 ноября 2019, 15:04
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение КДК РФС наказать его за нецензурные высказывания в адрес судей в перерыве матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«Решение КДК? Если мат с моей стороны был слышен громко и на всю страну, наказание нужно принимать. О справедливости не могу судить, тем более что я не вникал в какие-то политические дебри», – сказал Гончаренко.

Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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paracetamol
1574079305
Тыж говорил, что не матерился.
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Владислав Vlad
1574080672
наказание нужно принимать Кому принимать? Перепутал слова?
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