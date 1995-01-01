Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Газинский надеется сыграть на Евро-2020

    Полузащитник Юрий Газинский сегодня провел за «Краснодар» первый матч за последние 5,5 месяцев.

    Не выходивший на поле с 3 июня футболист принял участие в товарищеской встрече с «Ростовом» (1:0).

    После игры хавбек поделился эмоциями от возвращения в строй.

    «Я рад, что вернулся после травмы. Моя форма ещe далека от оптимальной, нужно много работать и восстанавливать игровые связи с ребятами.

    Изначально планировалось, что я сыграю только один тайм. Мы поговорили с главным тренером, сошлись на том, что я могу играть больше, если мне позволит мое состояние. У меня была задача восстановить плечо, сейчас буду делать всe, чтобы набрать оптимальную форму и стать конкурентоспособным.

    Конечно, я хочу вернуться в сборную, здесь всe будет зависеть только от меня. Хочу поздравить парней с выходом на Евро, надеюсь, что смогу присоединиться к ним», – сказал Газинский.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35171

      portero 20 минут назад

      Дааай форму набирай , а то плохо у бычков , тебе не хватает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74490
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru