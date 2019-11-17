Газинский надеется сыграть на Евро-2020

Полузащитник Юрий Газинский сегодня провел за «Краснодар» первый матч за последние 5,5 месяцев.

Не выходивший на поле с 3 июня футболист принял участие в товарищеской встрече с «Ростовом» (1:0).

После игры хавбек поделился эмоциями от возвращения в строй.

«Я рад, что вернулся после травмы. Моя форма ещe далека от оптимальной, нужно много работать и восстанавливать игровые связи с ребятами.

Изначально планировалось, что я сыграю только один тайм. Мы поговорили с главным тренером, сошлись на том, что я могу играть больше, если мне позволит мое состояние. У меня была задача восстановить плечо, сейчас буду делать всe, чтобы набрать оптимальную форму и стать конкурентоспособным.

Конечно, я хочу вернуться в сборную, здесь всe будет зависеть только от меня. Хочу поздравить парней с выходом на Евро, надеюсь, что смогу присоединиться к ним», – сказал Газинский.