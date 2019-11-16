Алиев: «Все прекрасно понимают, что в ситуации с Ракицким дело касается политики»

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Алиев объяснил причину, по которой защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины.

«Когда Ракицкий выступал за «Шахтер», он вызывался в сборную? Да. Он уехал в «Зенит». «Зенит» гораздо хуже, чем «Шахтер»? Нет. А в чем причина тогда? Ракицкий и Чигринский – лучшие защитники, с которыми я играл. Тимощук выступал за «Зенит», но в сборную приезжал.

Тогда войны не было, но не в этом дело. Я выступал за «Локомотив» и тоже приезжал в сборную. Все прекрасно понимают, что в ситуации с Ракицким дело касается политики», – заявил Алиев.



