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    Алиев: «Все прекрасно понимают, что в ситуации с Ракицким дело касается политики»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Алиев объяснил причину, по которой защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины.

    «Когда Ракицкий выступал за «Шахтер», он вызывался в сборную? Да. Он уехал в «Зенит». «Зенит» гораздо хуже, чем «Шахтер»? Нет. А в чем причина тогда? Ракицкий и Чигринский – лучшие защитники, с которыми я играл. Тимощук выступал за «Зенит», но в сборную приезжал.

    Тогда войны не было, но не в этом дело. Я выступал за «Локомотив» и тоже приезжал в сборную. Все прекрасно понимают, что в ситуации с Ракицким дело касается политики», – заявил Алиев.


    Источник: YouTube-канал SportArenaTV

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1590

      giluxa1963 1 час назад

      надо все сборную хохляндии перетащить в Россию и все

      1
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      Рейтинг: +21

      AS Roma Ultras 1 час назад

      Хохлы они такие

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