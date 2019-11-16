Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алиев: «Все прекрасно понимают, что в ситуации с Ракицким дело касается политики»

Алиев: «Все прекрасно понимают, что в ситуации с Ракицким дело касается политики»

16 ноября 2019, 18:38
4

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Алиев объяснил причину, по которой защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины.

«Когда Ракицкий выступал за «Шахтер», он вызывался в сборную? Да. Он уехал в «Зенит». «Зенит» гораздо хуже, чем «Шахтер»? Нет. А в чем причина тогда? Ракицкий и Чигринский – лучшие защитники, с которыми я играл. Тимощук выступал за «Зенит», но в сборную приезжал.

Тогда войны не было, но не в этом дело. Я выступал за «Локомотив» и тоже приезжал в сборную. Все прекрасно понимают, что в ситуации с Ракицким дело касается политики», – заявил Алиев.


Источник: YouTube-канал SportArenaTV
Россия. Премьер-лига Зенит Украина Алиев Александр Ракицкий Ярослав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AS Roma Ultras
1573921792
Хохлы они такие
Ответить
giluxa1963
1573922428
надо все сборную хохляндии перетащить в Россию и все
Ответить
BRO_football
1573930312
Украине хорошо и без Ракицкого. Голов пропускают мало, на Евро-2020 уже вышли. Что ещё надо для счастья?
Ответить
Январь 59
1573978949
Мне вообще глубоко напеллевать, на сборную рогулей. Если в голове политиков только баксы и желаний свалить в СШПиндосии, то и переживать за них нет смысла.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+