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    Рамос: «У «Барселоны» будет на 29 часов отдыха больше перед Эль Класико? Условия должны быть равны»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выбор начала перенесенного матча чемпионата между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря в 20:00 по местному времени.

    «В конечном итоге это на руку «Барселоне». Условия должны быть равны. Мы с ними сыграем в один день и должны иметь одинаковое количество времени на отдых. Как бы там ни было, мы будем готовы и собираемся выиграть этот матч», – сказал Рамос.

    По московскому времени матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в 22:00.

    • На подготовку к матчу у мадридского клуба будет на 29 часов меньше.
    • 15 декабря «Реал» встречается на выезде с «Валенсией» в 21:00.
    • «Барселона» сыграет в гостях 14 декабря с «Сосьедадом» в 16:00.

    Источник: AS

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    15.11.2019 11:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +292

      DyadyaWel 15 ноября 2019, 17:32

      Может я чего-то не знаю, но вроде как это далеко не первый раз такая ситуация, так что изменилось сейчас?? Или Реалу просто нужен хайп ради привлечения внимания?

      0
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      Рейтинг: +14496

      playsh 15 ноября 2019, 14:10

      Это кто там за справедливость радеет?Ты бы лучше почище подкаты делал,скольких переломал,всех помнишь?

      3
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      Рейтинг: +12412

      DeStar 15 ноября 2019, 12:25

      условия всегда немного разнятся. нечего ныть.

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