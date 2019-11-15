Рамос: «У «Барселоны» будет на 29 часов отдыха больше перед Эль Класико? Условия должны быть равны»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выбор начала перенесенного матча чемпионата между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря в 20:00 по местному времени.
«В конечном итоге это на руку «Барселоне». Условия должны быть равны. Мы с ними сыграем в один день и должны иметь одинаковое количество времени на отдых. Как бы там ни было, мы будем готовы и собираемся выиграть этот матч», – сказал Рамос.
По московскому времени матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в 22:00.
- На подготовку к матчу у мадридского клуба будет на 29 часов меньше.
- 15 декабря «Реал» встречается на выезде с «Валенсией» в 21:00.
- «Барселона» сыграет в гостях 14 декабря с «Сосьедадом» в 16:00.
Источник: AS