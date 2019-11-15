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  • Рамос: «У «Барселоны» будет на 29 часов отдыха больше перед Эль Класико? Условия должны быть равны»

Рамос: «У «Барселоны» будет на 29 часов отдыха больше перед Эль Класико? Условия должны быть равны»

15 ноября 2019, 11:19
3

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выбор начала перенесенного матча чемпионата между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря в 20:00 по местному времени.

«В конечном итоге это на руку «Барселоне». Условия должны быть равны. Мы с ними сыграем в один день и должны иметь одинаковое количество времени на отдых. Как бы там ни было, мы будем готовы и собираемся выиграть этот матч», – сказал Рамос.

По московскому времени матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в 22:00.

  • На подготовку к матчу у мадридского клуба будет на 29 часов меньше.
  • 15 декабря «Реал» встречается на выезде с «Валенсией» в 21:00.
  • «Барселона» сыграет в гостях 14 декабря с «Сосьедадом» в 16:00.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио
Комментарии (3)
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DeStar
1573809926
условия всегда немного разнятся. нечего ныть.
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Plyash
1573816257
Это кто там за справедливость радеет?Ты бы лучше почище подкаты делал,скольких переломал,всех помнишь?
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DyadyaWel
1573828353
Может я чего-то не знаю, но вроде как это далеко не первый раз такая ситуация, так что изменилось сейчас?? Или Реалу просто нужен хайп ради привлечения внимания?
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