Рамос: «У «Барселоны» будет на 29 часов отдыха больше перед Эль Класико? Условия должны быть равны»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выбор начала перенесенного матча чемпионата между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря в 20:00 по местному времени.

«В конечном итоге это на руку «Барселоне». Условия должны быть равны. Мы с ними сыграем в один день и должны иметь одинаковое количество времени на отдых. Как бы там ни было, мы будем готовы и собираемся выиграть этот матч», – сказал Рамос.

По московскому времени матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в 22:00.