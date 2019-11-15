Рамос: «У «Барселоны» будет на 29 часов отдыха больше перед Эль Класико? Условия должны быть равны»

Может я чего-то не знаю, но вроде как это далеко не первый раз такая ситуация, так что изменилось сейчас?? Или Реалу просто нужен хайп ради привлечения внимания?
Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал выбор начала перенесенного матча чемпионата между «Барселоной» и «Реалом» на 18 декабря в 20:00 по местному времени.
«В конечном итоге это на руку «Барселоне». Условия должны быть равны. Мы с ними сыграем в один день и должны иметь одинаковое количество времени на отдых. Как бы там ни было, мы будем готовы и собираемся выиграть этот матч», – сказал Рамос.
По московскому времени матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в 22:00.
- На подготовку к матчу у мадридского клуба будет на 29 часов меньше.
- 15 декабря «Реал» встречается на выезде с «Валенсией» в 21:00.
- «Барселона» сыграет в гостях 14 декабря с «Сосьедадом» в 16:00.