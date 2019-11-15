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  • Вернер: «Сейчас только два футболиста в мире на том же уровне, что и Левандовски. Это Месси и Роналду»

Вернер: «Сейчас только два футболиста в мире на том же уровне, что и Левандовски. Это Месси и Роналду»

15 ноября 2019, 06:42
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Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал конкуренцию с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.

«Трудно забить больше всех в лиге. Ты отличаешься дважды против «Герты», а затем вечером смотришь, как Левандовски делает дубль в матче с «Боруссией», а у тебя и так при этом на 3-4 мяча меньше.

Я не знаю, в каком матче и с какой командой он не сможет забить. Сейчас только один или два футболиста в мире на том же уровне, что и Левандовски. Это Месси и Роналду», – заявил Вернер.

  • У Роберта Левандовски 16 голов после 11 матчей.
  • У Вернера – 11.

Источник: Goal
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Левандовски Роберт Вернер Тимо
Комментарии (3)
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ArReal
1573794813
А как же Ван Дейк?))) ему ж Золотой мяч надо давать)
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алдан2014
1573821257
Ибрагимович категорически не согласится
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