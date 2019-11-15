Вернер: «Сейчас только два футболиста в мире на том же уровне, что и Левандовски. Это Месси и Роналду»

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал конкуренцию с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.
«Трудно забить больше всех в лиге. Ты отличаешься дважды против «Герты», а затем вечером смотришь, как Левандовски делает дубль в матче с «Боруссией», а у тебя и так при этом на 3-4 мяча меньше.
Я не знаю, в каком матче и с какой командой он не сможет забить. Сейчас только один или два футболиста в мире на том же уровне, что и Левандовски. Это Месси и Роналду», – заявил Вернер.
- У Роберта Левандовски 16 голов после 11 матчей.
- У Вернера – 11.
Источник: Goal