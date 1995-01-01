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    Вернер: «Сейчас только два футболиста в мире на том же уровне, что и Левандовски. Это Месси и Роналду»

    Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал конкуренцию с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.

    «Трудно забить больше всех в лиге. Ты отличаешься дважды против «Герты», а затем вечером смотришь, как Левандовски делает дубль в матче с «Боруссией», а у тебя и так при этом на 3-4 мяча меньше.

    Я не знаю, в каком матче и с какой командой он не сможет забить. Сейчас только один или два футболиста в мире на том же уровне, что и Левандовски. Это Месси и Роналду», – заявил Вернер.

    • У Роберта Левандовски 16 голов после 11 матчей.
    • У Вернера – 11.

    Источник: Goal

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