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    Смертин: «Моуринью никогда не устраивал разбор, говоря, что какой-то футболист плохо сыграл. В следующий раз человек просто оказывался на скамейке или вообще на трибуне»

    Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о периоде выступлений за «Челси», и о португальском тренере Жозе Моуринью.

    – Что за человек Роман Абрамович?

    – Показался очень уравновешенным. Для меня было индикатором его поведение в раздевалке. Он – владелец клуба – никогда не показывал свою значимость, так как отлично понимал, что в раздевалке единственным авторитетом для игроков должен быть тренер.

    После матчей Абрамович всех поздравлял с победой, садился на скамейку с краю и смотрел за происходящим. Он был сопричастен к победе, но не радовался так, будто это его единоличный успех. Мне это очень нравилось.

    Иногда он подзывал меня, спрашивал о внутренних процессах, как команда себя чувствует. Я никогда к нему не просился, потому что очень не хотел, чтобы пошел этот ассоциативный ряд: Абрамович из России, Смертин из России.

    – Помните первую встречу с Моуринью?

    – Позвонила Марина Грановская после первой игры на Евро-2004. За мной послали машину, и я приехал в Лиссабон – встреча была на яхте Абрамовича. Отдельный кабинет, говорили по-французски, потому что английский я знал тогда плохо. Он сказал, что не гарантирует место в старте, но хочет, чтобы я был в команде: ему понравился сезон в «Портсмуте» и то, что я в сборной качественно играл и опорного, и центрального защитника.

    – Моуринью – рок-звезда мирового футбола. Ваша любимая история про него?

    – Моуринью пришел в клуб из «Порту», с которым выиграл Лигу чемпионов. Первое собрание, он обращается к команде: «Я вижу здесь классных футболистов, но кто из вас хоть что-нибудь выиграл?» Все опустили головы. Жозе выдержал паузу и продолжил: «Я пришел сюда за трофеями. Запомните – они важнее хороших контрактов». Очень сильный тактик, голодный до побед. Никакие авторитеты ему не авторитеты. И эту уверенность он вселил в нас.

    – Вы выиграли АПЛ. Чем запомнилась лига?

    – Начну чуть издалека. Когда попал в сборную Романцева, научился принимать решения до обработки мяча. Титов, Карпин, Цымбаларь – спартаковские ребята, которые шикарно держали мяч, ты никак не мог его забрать. Вот если в Англии не продумываешь ходы на несколько шагов вперед, то ты уже опоздал. Там футбол настолько динамичный, что нужно не только быстро бегать, но и быстро думать.

    Да и высокий темп поддерживается не только игроками, но и судьями. Такой парадокс: несмотря на интенсивную борьбу, меньше свистков, темп стараются не прерывать. И в Англии, и во Франции к судьям относятся уважительно, никто не настроен воинственно. Нам, конечно, тоже нужно формировать такое отношение к арбитрам.

    Опять же, в Англии нельзя перекладывать ответственность на других. Команду собирают за несколько часов до игры: трясешься в пробке, переживаешь, что можешь опоздать на установку. Приезжаешь – переодеваешься и выходишь на поле. Странно, но в этом и заключается модель: нет разбора игры как такового, возможность прогрессировать дает самоанализ, недовольство самим собой.

    Моуринью никогда не устраивал разбор, говоря, что какой-то футболист плохо сыграл. В следующий раз человек просто оказывался на скамейке или вообще на трибуне, – сказал Смертин в интервью Sports.ru.

    • Смертин выступал за «Челси» с 2003-го по 2006 год.
    • Россиянин провел за лондонцев 16 матчей, забил один гол.

    Источник: Sports.ru

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