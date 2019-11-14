«Тоттенхэм» может купить Пеллегрини на замену Эриксену

«Тоттенхэм» продолжает искать замену полузащитнику Кристиану Эриксену, который в скором времени покинет команду.

По информации Calciomercato, среди прочих в шорт-лист лондонского клуба входит хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

«Тоттенхэм» готов предложить за итальянца в январе 40-50 миллионов евро.