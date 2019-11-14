«Тоттенхэм» может купить Пеллегрини на замену Эриксену

«Тоттенхэм» продолжает искать замену полузащитнику Кристиану Эриксену, который в скором времени покинет команду.
По информации Calciomercato, среди прочих в шорт-лист лондонского клуба входит хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.
«Тоттенхэм» готов предложить за итальянца в январе 40-50 миллионов евро.
- Пеллегрини не играет с 29 сентября из-за перелома плюсневой кости стопы.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
- В текущем сезоне он провел за «Рому» семь матчей и сделал четыре ассиста.
Источник: Calciomercato