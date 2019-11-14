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«Тоттенхэм» может купить Пеллегрини на замену Эриксену

14 ноября 2019, 10:49

«Тоттенхэм» продолжает искать замену полузащитнику Кристиану Эриксену, который в скором времени покинет команду.

По информации Calciomercato, среди прочих в шорт-лист лондонского клуба входит хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

«Тоттенхэм» готов предложить за итальянца в январе 40-50 миллионов евро.

  • Пеллегрини не играет с 29 сентября из-за перелома плюсневой кости стопы.
  • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
  • В текущем сезоне он провел за «Рому» семь матчей и сделал четыре ассиста.

Источник: Calciomercato
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Тоттенхэм Рома Пеллегрини Лоренцо
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