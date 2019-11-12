Газинский – об игре «Краснодара»: «Не буду лукавить, я ругаюсь на трибунах»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский рассказал о возвращении в общую группу команды после травмы.
— Что такое шесть месяцев без футбола?
— Если быть честным и откровенным, полученная травма была одной из самых сложных в моей карьере. Сперва я не думал, что все настолько серьезно. Приехав в клинику, мне сказали, что восстановление займет шесть месяцев. Для меня это стало шоком. Мне многие говорили, что я не отвечал на сообщения и звонки в момент, когда меня прооперировали. На самом деле я этого даже не помню.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда ты играешь на три фронта, то практически не бываешь дома. В момент травмы я радовался, что нахожусь с ребенком и семьей, но мне безумно не хватало коллектива, скучал по играм и заездам. Надеюсь, что парни скучали по мне. Я дед и бурчу? По этому они и скучали. Этого не хватало. В доме тоже обрадовались, что я начал ходить на тренировки и больше не бурчу.
— Насколько Газинский скучает по футболу?
— На 10 баллов. Когда пропускаешь полгода, то скучаешь. Это твоя подпитка.
— Какие ощущения от возвращения в общую группу?
— Я как ребенок. Хочется резвиться с мячом, но присутствует и боязнь. Раньше не понимал, когда спортсмены говорили, что после травм тяжело идти в стык. Сейчас понимаю.
— Игра «Краснодара» нравится со стороны?
— Ребята стараются играть в тот футбол, который требует тренер. Много изменений и достаточно травм. Не буду лукавить, я ругаюсь на трибунах. Но я ругаюсь и когда сам играю. Это нормально. Но понимаю, что, сидя на трибуне, критиковать проще, – сказал Газинский в эфире «Матч ТВ».
- Футболист пропустил первый круг РПЛ из-за травмы.
- Хавбек получил повреждение плеча 3 июня во время товарищеского матча между сборной России и «Чертаново».
- После 16 туров «Краснодар» занимает пятое место в таблице чемпионата.
Газинский вернулся в общую группу «Краснодара»