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  • Газинский – об игре «Краснодара»: «Не буду лукавить, я ругаюсь на трибунах»

Газинский – об игре «Краснодара»: «Не буду лукавить, я ругаюсь на трибунах»

12 ноября 2019, 16:51
8

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский рассказал о возвращении в общую группу команды после травмы.

— Что такое шесть месяцев без футбола?

— Если быть честным и откровенным, полученная травма была одной из самых сложных в моей карьере. Сперва я не думал, что все настолько серьезно. Приехав в клинику, мне сказали, что восстановление займет шесть месяцев. Для меня это стало шоком. Мне многие говорили, что я не отвечал на сообщения и звонки в момент, когда меня прооперировали. На самом деле я этого даже не помню.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда ты играешь на три фронта, то практически не бываешь дома. В момент травмы я радовался, что нахожусь с ребенком и семьей, но мне безумно не хватало коллектива, скучал по играм и заездам. Надеюсь, что парни скучали по мне. Я дед и бурчу? По этому они и скучали. Этого не хватало. В доме тоже обрадовались, что я начал ходить на тренировки и больше не бурчу.

— Насколько Газинский скучает по футболу?

— На 10 баллов. Когда пропускаешь полгода, то скучаешь. Это твоя подпитка.

— Какие ощущения от возвращения в общую группу?

— Я как ребенок. Хочется резвиться с мячом, но присутствует и боязнь. Раньше не понимал, когда спортсмены говорили, что после травм тяжело идти в стык. Сейчас понимаю.

— Игра «Краснодара» нравится со стороны?

— Ребята стараются играть в тот футбол, который требует тренер. Много изменений и достаточно травм. Не буду лукавить, я ругаюсь на трибунах. Но я ругаюсь и когда сам играю. Это нормально. Но понимаю, что, сидя на трибуне, критиковать проще, – сказал Газинский в эфире «Матч ТВ».

  • Футболист пропустил первый круг РПЛ из-за травмы.
  • Хавбек получил повреждение плеча 3 июня во время товарищеского матча между сборной России и «Чертаново».
  • После 16 туров «Краснодар» занимает пятое место в таблице чемпионата.

Газинский вернулся в общую группу «Краснодара»

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Газинский Юрий
Комментарии (8)
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Decorhome
1573567435
От Краснодара ждут большого
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portero
1573569830
поругался и хорош, теперь пора в игру возвращаться.
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sochi-2013
1573570019
Ты бы не на трибуне ругался, а в раздевалке пи.... через одного и каждого. Тренера менять однозначно! По игре кажется, что каждый второй пас назад.
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sachsen-leipzig
1573570508
Не поверишь, но я тоже , особенно когда ты на поле)))
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Чец
1573575792
Не только ругаться, но и по попе нахлестать.
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Retiremen_VMF
1573589073
Давай уже, хватит. Пора играть....
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Январь 59
1573725632
После тяжёлой травмы редко кто выходит полноценным игроком. Хочется верить , что Газинский вернётся и будет приносить результат.
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