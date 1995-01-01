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    Газинский – об игре «Краснодара»: «Не буду лукавить, я ругаюсь на трибунах»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский рассказал о возвращении в общую группу команды после травмы.

    — Что такое шесть месяцев без футбола?

    — Если быть честным и откровенным, полученная травма была одной из самых сложных в моей карьере. Сперва я не думал, что все настолько серьезно. Приехав в клинику, мне сказали, что восстановление займет шесть месяцев. Для меня это стало шоком. Мне многие говорили, что я не отвечал на сообщения и звонки в момент, когда меня прооперировали. На самом деле я этого даже не помню.

    Не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда ты играешь на три фронта, то практически не бываешь дома. В момент травмы я радовался, что нахожусь с ребенком и семьей, но мне безумно не хватало коллектива, скучал по играм и заездам. Надеюсь, что парни скучали по мне. Я дед и бурчу? По этому они и скучали. Этого не хватало. В доме тоже обрадовались, что я начал ходить на тренировки и больше не бурчу.

    — Насколько Газинский скучает по футболу?

    — На 10 баллов. Когда пропускаешь полгода, то скучаешь. Это твоя подпитка.

    — Какие ощущения от возвращения в общую группу?

    — Я как ребенок. Хочется резвиться с мячом, но присутствует и боязнь. Раньше не понимал, когда спортсмены говорили, что после травм тяжело идти в стык. Сейчас понимаю.

    — Игра «Краснодара» нравится со стороны?

    — Ребята стараются играть в тот футбол, который требует тренер. Много изменений и достаточно травм. Не буду лукавить, я ругаюсь на трибунах. Но я ругаюсь и когда сам играю. Это нормально. Но понимаю, что, сидя на трибуне, критиковать проще, – сказал Газинский в эфире «Матч ТВ».

    • Футболист пропустил первый круг РПЛ из-за травмы.
    • Хавбек получил повреждение плеча 3 июня во время товарищеского матча между сборной России и «Чертаново».
    • После 16 туров «Краснодар» занимает пятое место в таблице чемпионата.

    Газинский вернулся в общую группу «Краснодара»

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +149

      sachsen-leipzig 28 минут назад

      Не поверишь, но я тоже , особенно когда ты на поле)))

      0
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      Рейтинг: +3887

      sochi-2013 37 минут назад

      Ты бы не на трибуне ругался, а в раздевалке пи.... через одного и каждого.
      Тренера менять однозначно! По игре кажется, что каждый второй пас назад.

      0
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      Рейтинг: +35035

      portero 40 минут назад

      поругался и хорош, теперь пора в игру возвращаться.

      0
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      Рейтинг: +980

      Decorhome 1 час назад

      От Краснодара ждут большого

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