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  • «ФАН»: Новиков продолжит тренировать «Динамо», если команда финиширует в первой пятерке РПЛ

«ФАН»: Новиков продолжит тренировать «Динамо», если команда финиширует в первой пятерке РПЛ

12 ноября 2019, 06:56
26

Руководство «Динамо» поставило новые задачи перед главным тренером команды Кириллом Новиковым.

Сообщается, что 38-летний специалист сохранит пост по итогам сезона, если москвичи финишируют в топ-5 РПЛ и попадут в Лигу Европы.

  • По итогам 16 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.
  • Новиков возглавил команду 8 октября.
  • Под его руководством столичный клуб дважды победил и дважды сыграл вничью.

Источник: «Федеральное агентство новостей»

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (26)
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Axe111
1573533497
Лол какая первая пятёрка!!!! Максимум нижняя двойка
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Boeung777
1573534351
Как-то скромно, надо стать чемпионами, на меньшее мы не согласны.
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mihail200606
1573534659
Ну значит не продолжит...
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Smoking_dog
1573535650
Конечно же нужно ставить амбициозные цели,но хотелось бы что бы они были адекватные
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Lesha VV
1573543015
При всём уважении к Динамо , это на мой взгляд не посильные задачи для тренера новичка.
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arrivalgist
1573543448
Ни фига заявочки?! А может все же чемпионство? ))
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RJM555
1573551314
ну вот как можно тренеру работать и тем более давать результат когда ему каждый месяц ставят разные задачи??
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AZ
1573556501
Тут фамилия точно "Новиков"? Не Гвардиола??
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fedser
1573558957
В первой пятерке? Да легко!!! С пол-пинка, если не смотреть турнирную таблицу!!!
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zigbert
1573577238
Задача серьезная. А может у руководства Динамо уже есть виды на другого тренера ?
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