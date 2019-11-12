«ФАН»: Новиков продолжит тренировать «Динамо», если команда финиширует в первой пятерке РПЛ

Руководство «Динамо» поставило новые задачи перед главным тренером команды Кириллом Новиковым.

Сообщается, что 38-летний специалист сохранит пост по итогам сезона, если москвичи финишируют в топ-5 РПЛ и попадут в Лигу Европы.