«ФАН»: Новиков продолжит тренировать «Динамо», если команда финиширует в первой пятерке РПЛ

Руководство «Динамо» поставило новые задачи перед главным тренером команды Кириллом Новиковым.
Сообщается, что 38-летний специалист сохранит пост по итогам сезона, если москвичи финишируют в топ-5 РПЛ и попадут в Лигу Европы.
- По итогам 16 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.
- Новиков возглавил команду 8 октября.
- Под его руководством столичный клуб дважды победил и дважды сыграл вничью.
Источник: «Федеральное агентство новостей»
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