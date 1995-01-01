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    «ФАН»: Новиков продолжит тренировать «Динамо», если команда финиширует в первой пятерке РПЛ

    Руководство «Динамо» поставило новые задачи перед главным тренером команды Кириллом Новиковым.

    Сообщается, что 38-летний специалист сохранит пост по итогам сезона, если москвичи финишируют в топ-5 РПЛ и попадут в Лигу Европы.

    • По итогам 16 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.
    • Новиков возглавил команду 8 октября.
    • Под его руководством столичный клуб дважды победил и дважды сыграл вничью.

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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