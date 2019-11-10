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  • Дзагоев, не игравший больше года за ЦСКА, вышел на замену в матче с «Сочи»

Дзагоев, не игравший больше года за ЦСКА, вышел на замену в матче с «Сочи»

10 ноября 2019, 19:28
10

ЦСКА победил на выезде «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

На 85-й минуте встречи на поле появился полузащитник Алан Дзагоев, заменивший Николу Влашича.

Для Дзагоева это первый официальный матч с ноября 2018 года. В феврале 2019-го россиянин повредил крестообразные связки, играя за армейцев в товарищеском матче.

  • Дзагоев – воспитанник Академии Коноплева.
  • Футболист выступает за ЦСКА с 2008 года. На его счету 238 игр и 53 гола.

Каким для Дзагоева был год без футбола?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (10)
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Elisey13
1573403684
Ну Слава Богу!
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sobaka120982
1573404977
Я уже писал на другой ветке, приятно удивило сидя в Нутри стадиона реакция всей аудитории на выход дзагоева,все аплодировали!!!!! В том числе и я))) здоровья Дзага !!!
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ufos73
1573407420
Прощальный матч?
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Джой
1573408669
Здоровья Алан, Желаем выйти на свой прежний уровень!
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BRO_football
1573410488
Надеюсь, он ничего себе не успел сломать?
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Snek
1573411294
Год отдохнул, теперь можно и поиграть.
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Plyash
1573420800
Кого мы обманываем,ребята?Алан классный малый,но посмотрите на возраст,господа.Алану впору должность подбирать при клубе или отпускать ,куда он там хотел,на родину карьеру заканчивать или молодёжь тренировать.Сам Алан,клуб тем более, понимают,что на своём уровне он уже играть никогда не будет.Что мучить друг друга? И кто,Дзагоев или клуб, будет смелее друг перед другом,что бы решиться и объявить это первым.Извиняюсь перед Аланом,но ведь жизнь его как футболиста не заканчивается его личным присутствием на поле,она будет продолжаться и дальше в футбольной сфере,это же очевидно.В любом случае удачи тебе.
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zigbert
1573472291
Молодец Дзагоев ,не сдается!
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