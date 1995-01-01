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    Дзагоев, не игравший больше года за ЦСКА, вышел на замену в матче с «Сочи»

    ЦСКА победил на выезде «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

    На 85-й минуте встречи на поле появился полузащитник Алан Дзагоев, заменивший Николу Влашича.

    Для Дзагоева это первый официальный матч с ноября 2018 года. В феврале 2019-го россиянин повредил крестообразные связки, играя за армейцев в товарищеском матче.

    • Дзагоев – воспитанник Академии Коноплева.
    • Футболист выступает за ЦСКА с 2008 года. На его счету 238 игр и 53 гола.

    Каким для Дзагоева был год без футбола?

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -807

      DonBaton 5 минут назад

      Событие мирового масштаба,носатая хрустальная чурка вышла сосать

      0
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      Рейтинг: +551

      Elisey13 14 минут назад

      Ну Слава Богу!

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