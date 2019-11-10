Дзагоев, не игравший больше года за ЦСКА, вышел на замену в матче с «Сочи»

ЦСКА победил на выезде «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.

На 85-й минуте встречи на поле появился полузащитник Алан Дзагоев, заменивший Николу Влашича.

Для Дзагоева это первый официальный матч с ноября 2018 года. В феврале 2019-го россиянин повредил крестообразные связки, играя за армейцев в товарищеском матче.

Дзагоев – воспитанник Академии Коноплева.

Футболист выступает за ЦСКА с 2008 года. На его счету 238 игр и 53 гола.

Каким для Дзагоева был год без футбола?